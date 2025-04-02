Income Tax Rule: इस महीने से बढ़ गई आपकी सैलरी, नहीं पता कैसे; यहां जानें

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसIncome Tax Rule: इस महीने से बढ़ गई आपकी सैलरी, नहीं पता कैसे; यहां जानें

New Tax Rule: क्या आप जानते हैं कि अप्रैल महीने से नए टैक्स नियम लागू होने के बाद से आपकी सैलरी बढ़ गई है। आर्टिकल में जानते हैं ऐसे कैसे।

Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 2, 2025 11:28 IST
अगर आपसे कहा जाए कि बिना किसी अप्रैजल (Appraisal) के आपकी सैलरी बढ़ चुकी है, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन यह सच है। 1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) लागू हो गया है, और अब 12 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं लगेगा।

क्या है नया टैक्स बदलाव?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 (Budget 2025) में बड़ा एलान किया था कि 12 लाख रुपये तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही, ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) भी मिलेगा। यानी जिनकी सैलरी 12.75 लाख रुपये तक है, उन्हें एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

पहले और अब में क्या फर्क आया?

पहले न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट थी। लेकिन इससे ज्यादा की इनकम पर न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) दोनों में टैक्स देना पड़ता था। अब इस लिमिट को 12 लाख तक बढ़ा दिया गया है।

न्यू इनकम टैक्स रूल्स से मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को सीधा फायदा होगा। जिन टैक्सपेयर्स ने पिछले साल जितना टैक्स दिया, वह अब सेव होगा।

न्यू टैक्स रिजीम vs ओल्ड टैक्स रिजीम: कौन सा बेहतर?

न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime 2025) में 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। हालांकि, टैक्सपेयर को कोई इन्वेस्टमेंट कंपल्सरी नहीं मिलेगी। वहीं, न्यू टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब का स्ट्रक्चर काफी सिंपल रहेगा।

ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें 80C, 80D, HRA, होम लोन का फायदा मिलेगा। इसके अलावा जिन टैक्सपेयर की इनकम 15 लाख से ज्यादा है उन्हें भी फायदा मिलता रहेगा। इस रिजीम में टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना जरूरी है।

क्या ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी रहेगा?

हाँ! अगर आप इन्वेस्टमेंट, होम लोन, HRA जैसी छूटों का फायदा लेना चाहते हैं, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। लेकिन 95% से ज्यादा लोग अब न्यू टैक्स रिजीम को चुन रहे हैं क्योंकि इसमें सीधा फायदा है।

कब और कैसे करें शिफ्ट टैक्स रिजीम?

अगर आप अपना टैक्स रिजीम शिफ्ट करना चाहते हैं तो बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से नया नियम लागू हो चुका है। आप ITR फाइल करते वक्त न्यू टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। अगर आपकी इनकम 12.75 लाख रुपये तक है, तो फौरन शिफ्ट करें और टैक्स बचाएं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 2, 2025