scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसबाजार में निवेश टाइमिंग बनाम लंबा समय

बाजार में निवेश टाइमिंग बनाम लंबा समय

आप बाजार की स्थितियों के बावजूद निवेश बनाए रख सकते हैं और अपनी दौलत बढ़ा सकते हैं, जब आप बाजार में सभी तरह के अफवाहों से बचकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। निवेशकों के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे बाजार में लंबे समय तक बने रहें और अनुशासित तरीके से निवेश करें।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 6, 2024 16:38 IST
टाइमिंग बनाम लंबा समय ट्रेडिंग में, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है
टाइमिंग बनाम लंबा समय ट्रेडिंग में, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है

Author: Sanjay Chawla, CIO, Baroda BNP Paribas Mutual Fund

31 जुलाई को शेयर बाजार ने लगातार चौथी बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 1 अगस्त को बीएसई सेंसेक्स ने 82,082 के इंट्राडे हाई को पार किया, जबकि निफ्टी ने पहली बार 25,000 का लेवल छू लिया। ऐसे समय में, जब इंडेक्स नई ऊंचाईयों पर होता है, ज्यादातर रिटेल निवेशक बेचैन हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि उन्हें अपने निवेश का लाभ उठाना चाहिए या नहीं।

advertisement

टाइमिंग बनाम लंबा समय

ट्रेडिंग में, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन क्या वास्तव में इक्विटी ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं? सेबी की एक हालिया स्टडी के अनुसार, 99% फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले निवेशकों ने पैसा खोया है। दूसरी ओर, जो निवेशक बाजार में लंबे समय तक बने रहते हैं, उन्हें बेहतर रिटर्न मिलता है।

बीएसई सेंसेक्स का उदाहरण

बीएसई सेंसेक्स ने पिछले 12 महीनों में पांच बार ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ है। उदाहरण के तौर पर, 17 जुलाई 2023 को सेंसेक्स ने 66,589 का लेवल छुआ था, और 31 जुलाई 2024 तक सेंसेक्स में 22.75% की बढ़ोतरी हुई। अगर किसी ने 17 जुलाई 2023 को अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी होती, तो वह इस बढ़त से चूक गए होते।

बीएसई सेंसेक्स ने पिछले 12 महीनों में पांच बार ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ है
बीएसई सेंसेक्स ने पिछले 12 महीनों में पांच बार ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ है

ट्रेडिंग की तुलना में निवेश के फायदे

निवेश में, आप अपना पूरा पैसा एक ही बार में या एक ही स्टॉक में नहीं लगाते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो का मुख्य हिस्सा एक स्थिर और मजबूत प्रदर्शन करने वाले इक्विटी फंड में निवेश करते हैं। लार्ज कैप फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प होते हैं, क्योंकि यह बाजार की उतार-चढ़ाव को बेहतर तरीके से सहन कर सकते हैं।

Also Read: RBI MPC: RBI Monetary Policy Committee की मीटिंग आज से शुरू, रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं !

एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का लाभ

आप एक अनुशासित प्रक्रिया का पालन करते हैं जहां आप एसआईपी (सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के माध्यम से नियमित निवेश करते हैं और एसडब्ल्यूपी (सिस्टेमेटिक विदड्रॉल प्लान) के माध्यम से नियमित निकासी करते हैं।

लार्ज कैप फंड का प्रदर्शन

पिछले साल, अगर आपने पैसिव बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड में निवेश किया होता, तो आपको 22-23% रिटर्न मिलता। जबकि, एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड ने पिछले एक साल में 40% का औसत रिटर्न दिया है।

निवेश के लिए अनुशासन आवश्यक

बहुत से नए और अनुभवहीन निवेशक पिछले रिटर्न को देखकर बिना जोखिम को समझे या बिना अच्छी तरह से अध्ययन किए निवेश कर देते हैं। मौजूदा मार्केट आउटलुक में ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आप इक्विटी में बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो लार्ज कैप फंडों में निवेश करना एक सुरक्षित विकल्प है।

advertisement

 

लंबे समय के निवेश का लाभ

अगर आपने 20 साल पहले बड़ौदा बीएनपी पारिबा लार्ज फंड के न्यू फंड ऑफर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता, तो यह बढ़कर 21 लाख रुपये हो गया होता। अगर आपने शुरुआत से ही एसआईपी के माध्यम से हर महीने 10,000 रुपये निवेश किए होते, तो आज आपके निवेश की कुल वैल्यू 1.28 करोड़ रुपये होती।

निवेश के लिए सबसे अच्छा तरीका

बाजार की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, खासकर छोटी अवधि में। निवेशकों को बाजार के समय की चिंता करने के बजाय अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

निष्कर्ष

आप बाजार की स्थितियों के बावजूद निवेश बनाए रख सकते हैं और अपनी दौलत बढ़ा सकते हैं, जब आप बाजार में सभी तरह के अफवाहों से बचकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। निवेशकों के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे बाजार में लंबे समय तक बने रहें और अनुशासित तरीके से निवेश करें।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 6, 2024