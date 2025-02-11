scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसMahila Samman Bachat Patra Yojana: महिलाओं के लिए शानदार स्कीम, निवेश करके जमा हो जाएगा बड़ा फंड

Mahila Samman Bachat Patra Yojana: महिलाओं के लिए शानदार स्कीम, निवेश करके जमा हो जाएगा बड़ा फंड

Mahila Samman Bachat Patra Yojana: सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी हो गया है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्पेशल महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम शुरू किया है। आर्टिकल में स्कीम के फायदे के बारे में जानते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 11, 2025 15:35 IST
The deadline to invest in the Mahila Samman Savings Scheme is March 31, 2025. 
The deadline to invest in the Mahila Samman Savings Scheme is March 31, 2025. 

Mahila Samman Bachat Patra Yojana: कमाने के साथ सेविंग करना बहुत जरूरी है। सेविंग के साथ भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए आज कई ऑप्शन मौजूद हैं। सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम शुरू किया है। यह महिला सम्मान बचत पत्र योजना (Mahila Samman Bachat Patra Yojana) है। इस स्कीम में निवेश राशि पर शानदार रिटर्न मिलता है। 

advertisement

महिला सम्मान बचत पत्र योजना के बारे में (About Mahila Samman Bachat Patra Yojana)

भारत सरकार ने साल 2023 में महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की थी। इस स्कीम में सरकार निवेश राशि आकर्षक ब्याज देती है। यह स्कीम दो साल में मैच्योर होती है और इसमें कम से कम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। वहीं अधिकतम निवेश की लिमिट 2 लाख रुपये है। इस स्कीम में सालाना आधार पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलता है। वहीं इंटरेस्ट हर तिमाही क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा इस योजना में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है।   

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना के फायदे (Mahila Samman Bachat Patra Yojana Benefits)

इस योजना का लाभ 18 साल से कम आयु वाली लड़कियों को भी मिलता है। माता-पिता या फिर अभिभावक उनके नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लड़कियों की पढ़ाई और भविष्य को सिक्योर करने में यह स्कीम काफी मददगार साबित होती है। कामकाजी महिला इस स्कीम में निवेश करके खुद के भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं।  

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 11, 2025