Loan लेकर पछताना नहीं, इस तरह बनाएं अपनी Financial Planning स्मार्ट

Newsपर्सनल फाइनेंसLoan लेकर पछताना नहीं, इस तरह बनाएं अपनी Financial Planning स्मार्ट

Multiple Loan कई बार ले लेते हैं, लेकिन उसे मैनेज करने में दिक्कत आती है। हम आर्टिकल को कुछ टिप्स देंगे जिससे आप आसानी से लोन को मैनेज कर सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 18, 2025 11:36 IST
loan

आज के समय में लोगों के पास एक से ज्यादा लोन होना आम बात है। लोग होम लोन (Home Loan), कार लोन (Car Loan), पर्सनल लोन (Personal Loan) या एजुकेशन लोन (Education Loan) ले लेते हैं। लेकिन इन सभी लोन की EMI, ब्याज दर और डेडलाइन को समय पर मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इनका ठीक से मैनेजमेंट न हो, तो यह न सिर्फ मानसिक तनाव देता है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी खराब कर सकता है।

हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सभी लोन को आसानी से संभाल सकते हैं और फाइनेंशियल तैर से बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं।

समय पर EMI भरना है सबसे जरूरी

अगर आप एक भी लोन की EMI चूकते हैं, तो उसका असर आपके क्रेडिट स्कोर (Credit Score) पर सीधा पड़ता है। इससे भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है।  HDB Financial Services के डिजिटल लीडिंग और थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट के मृणाल सिन्हा ने कहा कि EMI समय पर भरने से न केवल स्कोर बना रहता है, बल्कि बैंक से सस्ते ब्याज दर पर लोन मिलने की संभावना भी बढ़ती है।

बजट बनाएं और फिजूल खर्च से बचें

हर महीने अपनी कमाई और खर्चों की लिस्ट बनाएं। किराया, बिल, EMI जैसी जरूरी चीजों को पहले जगह दें। बाहर खाने, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी चीजों पर खर्च कम करें और वह पैसा EMI में लगाएं।

नया लोन लेने से बचें

अगर आपके पास पहले से कई लोन हैं, तो नया लोन लेने की गलती न करें। इससे EMI का बोझ और बढ़ेगा और आपके खर्च बेकाबू हो सकते हैं।

क्रेडिट स्कोर को नजरअंदाज न करें

750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। इसे बनाए रखने के लिए EMI टाइम से भरें, क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का लिमिट पार न करें और अपने लोन का बैलेंस समय-समय पर चेक करते रहें।

ऑटो डेबिट सेट करें

अगर आपको बार-बार EMI की तारीख याद नहीं रहती, तो बैंक में ऑटो डेबिट की सुविधा चालू कर दें। इससे पैसे समय पर कट जाएंगे और लेट फीस या डिफॉल्ट से बचेंगे।

बीमा है सुरक्षा की चाबी

अगर आप किसी मेडिकल इमरजेंसी या अनहोनी की वजह से लोन नहीं चुका पाए, तो यह आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance), लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance), और लोन प्रोटेक्शन प्लान बहुत जरूरी हैं। इससे आप और आपके परिवार दोनों सुरक्षित रहते हैं।

रिटायरमेंट की तैयारी भी जरूरी

लोन चुकाते-चुकाते रिटायरमेंट की प्लानिंग मत भूलिए। हर महीने थोड़ी रकम EPF, PPF या NPS में जरूर डालें। इससे भविष्य में आपको आर्थिक आज़ादी मिलेगी।

आम गलतियों से बचें

मृणाल सिन्हा के अनुसार बिना प्लानिंग के लोन लेना, क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरना, बिना शर्तें पढ़े लोन लेना और बिना इमरजेंसी फंड के जीना ये सब आम गलतियां हैं जो आपको भारी नुकसान में डाल सकती हैं। इनसे बचना जरूरी है।

