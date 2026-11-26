शादी के बाद पति-पत्नी के सामने पैसों के मैनेजमेंट को लेकर कई सवाल होते हैं। दोनों को ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए या फिर अलग-अलग अकाउंट रखने चाहिए? बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए मनीफ्रंट के को-फाउंडर और सीईओ मोहित गैंग ने कहा कि नए शादीशुदा कपल्स के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाना सबसे व्यावहारिक तरीका है। इसके तहत साझा खर्चों के लिए एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट और निजी खर्चों के लिए अलग-अलग बैंक अकाउंट रखने चाहिए।

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कमाई के हिसाब से ज्वाइंट अकाउंट में डालें पैसे

मोहित गैंग के मुताबिक, पति-पत्नी को एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, जिसमें दोनों अपनी कमाई के अनुपात में पैसे जमा करें। घर का किराया, राशन, बिजली बिल, लोन की EMI और रोजमर्रा के साझा खर्चों का भुगतान इसी अकाउंट से करना चाहिए। इससे दोनों पर उनकी कमाई के हिसाब से आर्थिक जिम्मेदारी आएगी।

साझा निवेश के लिए भी करें ज्वाइंट अकाउंट का इस्तेमाल

ज्वाइंट बैंक अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू खर्चों तक सीमित नहीं होना चाहिए। गैंग के मुताबिक, घर खरीदने, परिवार के भविष्य के लिए बचत करने और लंबी अवधि के साझा वित्तीय लक्ष्यों से जुड़े निवेश भी इसी अकाउंट के जरिए करने चाहिए।

इससे पति-पत्नी के बीच पैसों को लेकर पारदर्शिता बनी रहेगी और वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने की योजना बनाना भी आसान होगा।

निजी खर्चों के लिए रखें अलग बैंक अकाउंट

मोहित गैंग ने शादी के बाद भी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर दिया। उनके मुताबिक, पति-पत्नी को अपने निजी खर्चों के लिए अलग-अलग बैंक अकाउंट रखने चाहिए। व्यक्तिगत यात्राओं, शौक, खरीदारी और अपनी जरूरतों से जुड़े खर्चों का भुगतान इन अकाउंट से किया जा सकता है।

खासतौर पर जिन परिवारों में पति-पत्नी दोनों कमाते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था पैसों को लेकर होने वाले विवादों को कम करने में मददगार साबित हो सकती है।

मुश्किल समय में भी काम आएगा ज्वाइंट अकाउंट

मोहित गैंग के मुताबिक, ज्वाइंट बैंक अकाउंट रखना वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर फैसला है। अगर किसी एक पार्टनर के साथ कोई अप्रत्याशित घटना होती है, तो अकाउंट के संचालन से जुड़े नियमों के अनुसार दूसरे पार्टनर के लिए पैसों तक पहुंच आसान हो सकती है।

इस तरह ज्वाइंट और अलग-अलग बैंक अकाउंट का मॉडल अपनाकर कपल्स साझा आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ अपनी वित्तीय स्वतंत्रता भी बनाए रख सकते हैं।