अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने जा रहे हैं, तो थोड़ा घबराना या उलझन में पड़ना आम बात है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ जरूरी बातें पहले से जान लें और सही तरीके से तैयारी करें, तो यह काम बहुत आसान हो सकता है।

ITR भरने से पहले डॉक्युमेंट तैयार रखें (ITR Filling Documents)

सबसे पहले आपको अपनी पूरी इनकम की जानकारी और जरूरी कागजों को एक जगह इकट्ठा करना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो Form 16 और Pay Slip जरूर रखें।

इसके अलावा पैन कार्ड (Pan Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक से मिला इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (Interest Certificate) भी रखें। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो उसका रेंट डिटेल और शेयर या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश किया है तो Capital Gain Statement भी रखना जरूरी है।

कौन-सा टैक्स सिस्टम चुनें? (Which Tax System is best?)

अब इनकम टैक्स फाइल करते समय आपको दो टैक्स सिस्टम पुराना टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) और नया टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) में से एक चुनना होता है।

पुराने सिस्टम में छूट (Exemption) और कटौतियां (Deduction) ज्यादा मिलती हैं, लेकिन टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं, नए सिस्टम में टैक्स रेट कम है, लेकिन ज्यादा छूट नहीं मिलती। आपको पहले से तुलना करके देखना होगा कि आपके लिए कौन-सा सिस्टम फायदे वाला है।

ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स में मिलने वाली छूटों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए कुछ खास तरह की छूटें रखी हैं, जैसे कि धारा 80C, 80D, 80E आदि। अगर आप इन सेक्शनों में निवेश करते हैं तो आपकी टैक्स देनदारी कम हो सकती है। सैलरी वाले लोग HRA (House Rent Allowance) और LTC (Leave Travel Concession) जैसी सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं।

सही ITR फॉर्म चुनें (ITR Form Selection for AY 2025-26)

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना है, ये आपकी कमाई के तरीके पर निर्भर करता है। अगर आपकी आमदनी सिर्फ नौकरी या पेंशन से है तो ITR-1 भरना होता है। अगर बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर हैं तो अलग फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते वक्त हर जानकारी सावधानी से भरें और दोबारा चेक भी करें।

ITR भरने की आखिरी तारीख ((ITR Last Date 2025)

असेसमेंट ईयर 2025-26 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। रिटर्न भरने के बाद आपको उसे 30 दिन के अंदर ई-वेरिफाई (e-verify) भी करना होता है। ये एक तरह से यह बताने का तरीका है कि जो जानकारी आपने भरी है, वो आप ही ने दी है।