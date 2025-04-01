scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसIs Today Bank Holiday: 01 अप्रैल 2025 को बैंक बंद है या खुला? जानिए आज आप बैंक जाकर अपना काम करवा पाएंगे या नहीं

Is Today Bank Holiday: 01 अप्रैल 2025 को बैंक बंद है या खुला? जानिए आज आप बैंक जाकर अपना काम करवा पाएंगे या नहीं

यह उलझन इसलिए है क्योंकि आज नए वित्त वर्ष का पहला दिन है। चलिए आरबीआई के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर से जानते हैं कि आज बैंक खुला है या नहीं?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 1, 2025 11:18 IST

Is Today Bank Holiday: आज अप्रैल महीने में पहला दिन यानी मंगलवार 1 अप्रैल 2025 है और आज से नए वित्त वर्ष 26 की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार होने का बावजूद लोगों के मन में यह उलझन है कि क्या आज वो बैंक में जाकर अपना कोई काम करवा सकते हैं या नहीं? यह उलझन इसलिए है क्योंकि आज नए वित्त वर्ष का पहला दिन है। 

advertisement

चलिए आरबीआई के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर से जानते हैं कि आज बैंक खुला है या नहीं?

1 अप्रैल 2025 को बैंक खुला है या नहीं?

Aizawl, Raipur, Shillong और Shimla को छोड़कर आज देश भर के बैंक बंद हैं। आरबीआई के मुताबिक आज यानी 1 अप्रैल को बैंक क्लोजिंग ऑफ अकाउंट के कारण बंद रहेंगे। लिहाजा आज आप बैंक में जाकर अपना काम नहीं करवा पाएंगे। हालांकि कल यानी 02 अप्रैल से बैंकों में सामान्य काम काज शुरू हो जाएगा।

क्या होता है बैंक क्लोजिंग ऑफ अकाउंट?

चूंकि आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है इसलिए क्लोजिंग ऑफ अकाउंट बैंकों द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बैंक अपने लेन-देन का मिलान करते हैं, रिकार्ड अपडेट करते हैं, और नए वित्तीय वर्ष की तैयारी करते हैं।

1 अप्रैल के बाद और कब-कब है बैंकों में छुट्टी?

अप्रैल 2025 में बैंक कुल 16 दिन के लिए बंद रहेगा। 6, 13,20 और 27 अप्रैल के कारण बैंक रविवार के कारण और 12, 26 अप्रैल को महीने के दूसरे और चौथे शनिवार होने के कारण बंद रहेगा।

5 अप्रैल 2025 (शनिवार): बाबू जगजीवन राम जयंती के कारण तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे।

10 अप्रैल 2025 (गुरुवार): महावीर जयंती के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे।

14 अप्रैल 2025 (सोमवार): अंबेडकर जयंती, विशु, बिहू, तमिल न्यू ईयर के मौके पर कई राज्यों के बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में बैंक खुले रहेंगे।

15 अप्रैल 2025 (मंगलवार): बंगाली न्यू ईयर, हिमाचल दिवस, बोहाग बिहू के मौके पर असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

16 अप्रैल (बुधवार) बोहाग बिहू के कारण गुवाहाटी में बंद रहेगा। 

18 अप्रैल (शुक्रवार): गुड फ्राइडे के मौके पर कई राज्यों बैंक हॉलिडे होगा। आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार त्रिपुरा, असम, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर में बैंक खुले रहेंगे।

advertisement

21 अप्रैल 2025 (सोमवार): गरिया पूजा के मौके पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे।

29 अप्रैल 2025 (मंगलवार): भगवान श्री परशुराम जयंती पर हिमाचल प्रदेश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी।

30 अप्रैल 2025 (बुधवार): बसवा जयंती और अक्षय तृतीया के मौके पर कर्नाटक में बैंक हॉलिडे रहेगा।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 1, 2025