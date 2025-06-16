scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसक्या एनबीएफसी से लोन लेना अच्छा है या फिर बैंक ही सही ऑप्शन है? दूर करें कन्फ्यूजन

कई बार एनबीएफसी कंपनियां बैंकों की तुलना में कम ब्याज दरों पर लोन देती है जिससे यह लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या NBFC लोन लेना अच्छा है या फिर बैंक ही सही ऑप्शन है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 16, 2025 15:34 IST

Loan from NBFC: जब भी लोन की जरूरत होती है, अधिकतर लोग सबसे पहले बैंक का रुख करते हैं। लेकिन अब बाजार में सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) भी मौजूद हैं जो तेजी से अपना विस्तार कर रही हैं। NBFC लोन, खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार हैं जिन्हें बैंक लोन मिलना मुश्किल होता है या जिन्हें तुरंत पैसों की जरूरत होती है।

लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या NBFC लोन लेना अच्छा है या फिर बैंक ही सही ऑप्शन है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

क्या है NBFC?

NBFCs वे वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकिंग लाइसेंस के बिना लोन, व्हीकल फाइनेंस, पर्सनल और बिजनेस लोन जैसी सर्विस देती हैं। ये कंपनियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, लेकिन बैंक की तरह सेविंग अकाउंट या चेक जारी नहीं कर सकतीं।

डिजिटल-फर्स्ट रणनीति और ग्राहक अनुकूल प्रक्रियाओं के चलते कई NBFC अब पहली बार लोन लेने वालों या सीमित क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों के लिए लोकप्रिय विकल्प बन चुके हैं।

एनबीएफसी से लोन लेना अच्छा है या नहीं

चूंकि एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं इसलिए इनसे लोन लिया जा सकता है। ऐसे ग्राहक जिनका बैंक लोन के लिए क्रेडिट स्कोर कम है, जिन्हें जल्दी पैसे की जरूरत है या फिर जिन्हें कम दस्तावेजों में लोन चाहिए उनके लिए एनबीएफसी एक अच्छा ऑप्शन है। ध्यान रखें की सिर्फ RBI रजिस्टर्ड NBFC से ही लोन लें, अनजान ऐप्स या संदिग्ध शर्तों से बचें।

क्यों लें NBFC से लोन?

  1. आसान पात्रता: बैंकों की तुलना में NBFCs क्रेडिट स्कोर, इनकम प्रूफ और दस्तावेजों के मामले में ज्यादा लचीलापन देती हैं।

  2. तेज प्रोसेसिंग: मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया तेज है - कई मामलों में 24 से 48 घंटे में लोन मिल जाता है।

  3. कम कागजी कार्यवाही: पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, जिससे दस्तावेज कम लगते हैं।

  4. अधिक विकल्प: NBFCs पर्सनल, होम इंप्रूवमेंट, बिजनेस और गिग वर्कर्स जैसे खास वर्गों के लिए कस्टम लोन देती हैं।

कहां से लें सकते हैं NBFC लोन?

NBFC के क्षेत्र में कई दिग्गज कंपनियां जैसे Tata Capital, IIFL Finance, Aditya Birla Capital, Mahindra Finance और HDB Financial Services मौजूदै है।

ब्याज दर और सुरक्षा की सावधानी

NBFC लोन पर ब्याज दरें आमतौर पर 10% से 45% तक हो सकती हैं, जो आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करती हैं। आवेदन से पहले कई NBFCs की तुलना करना जरूरी है।

