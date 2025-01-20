scorecardresearch
Investment Option: निवेश के लिए कई ऑप्शन! Multi-Cap , ELSS और ब्लूचिप स्कीमें दे रहा है बेहतर रिटर्न

निवेश के लिए बाजार में कई ऑप्शन मौजूद हैं। लोग Multi-Cap , ELSS और ब्लूचिप स्कीमें में निवेश कर रहे हैं। इन स्कीम में निवेशकों की संख्या में शानदार तेजी देखने को मिली।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 20, 2025 13:31 IST
पिछले कुछ दशकों में भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था से सेवाओं और विनिर्माण में एक वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। यह परिवर्तन युवा आबादी, तेजी से शहरीकरण, तकनीकी प्रगति और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास से प्रेरित है। आर्थिक विकास का शेयर बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। निफ्टी 50 जैसे सूचकांक लगातार नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, जो देश की क्षमता और निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

उदाहरण के लिए, 2010 से 2024 तक निफ्टी 50 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) रिटर्न लगभग 11.85% है। इस वृद्धि को मजबूत कॉर्पोरेट आय, अनुकूल सरकारी नीतियों और खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी से समर्थन मिला है। सिस्टैमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) ने शेयर बाजार में नियमित रूप से निवेश करना आसान बना दिया है, जिससे समग्र बाजार विकास में योगदान मिला है।

आंकड़े बताते हैं कि मल्टीकैप फंडों ने निवेशकों को एक संतुलित जोखिम-रिटर्न प्रोफ़ाइल प्रदान की है। एक्सिस मल्टीकैप फंड ने तीन साल में 20.40% की दर से सीएजीआर रिटर्न दिया है। इसने लगातार अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है। बिरला मल्टीकैप ने इसी दौरान 12.64 फीसदी और एचडीएफसी ने 19.93 फीसदी का रिटर्न दिया है। एक्सिस ब्लूचिप फंड ने अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 15 साल से लगातार 12.48% सीएजीआर रिटर्न दिया है। यह फंड उच्च क्वालिटी वाले लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो निवेशकों को स्थिरता और विकास क्षमता प्रदान करता है।

ELSS Scheme
 
टैक्स बचाने के लिहाज से इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) फंड सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। यह स्कीम संभावित पूंजी वृद्धि और कर बचत का दोहरा लाभ प्रदान करती है। तीन साल की लॉक-इन वाली एक्सिस फंड की स्कीम ने 15 साल में सालाना 16.03% सीएजीआर की दर से रिटर्न दिया है। एक साल में 15.77 फीसदी, एसबीआई ने एक साल में 13.93 फीसदी, एचडीएफसी ने 13.33 फीसदी और डीएसपी ने 15.2 फीसदी का रिटर्न दिया है। एक्सिस के रिटायरमेंट फंड ने भी पांच साल में दो अंकों की दर से फायदा दिया है।

एक्सिस ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी फंड 
 
पांच साल पहले लॉन्च किया गया एक्सिस ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी फंड, मजबूत ईएसजी प्रथाओं वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है और इसने शुरुआत से ही 16.66% सीएजीआर की दर से रिटर्न दिया है। कम जोखिम और कम निवेश अवधि में स्थिर रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए छोटी अवधि के फंड एक आदर्श विकल्प हो सकते हैं। ये फंड मुख्य रूप से एक से तीन साल तक की परिपक्वता अवधि वाले डेट और करेंसी बाजार के साधनों में निवेश करते हैं। 15 साल पूरे करने वाले एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ने शुरुआत से ही 7.51% का सीएजीआर रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 20, 2025