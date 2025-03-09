Tax Saving का आखिरी मौका, 31 मार्च से पहले करें ये काम

मार्च 31 नजदीक है, और टैक्सपेयर (taxpayers) के पास अभी भी टैक्स-सेविंग (tax-saving) के स्मार्ट फैसले लेने के लिए अभी भी कुछ दिन बचे हैं। अगर आप अपनी टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपको अभी से टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स (tax-saving instruments) जैसे कि PPF, NSC, SSY, और NPS में इन्वेस्ट करने पर विचार करना चाहिए। ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत ये इन्वेस्टमेंट Section 80C और Section 80CCD(1B) के अंतर्गत टैक्स छूट (tax benefits) देते हैं।

Home Loan Tax Benefits

अगर आपने होम लोन लिया है, तो आप टैक्स सेविंग (tax saving) का लाभ उठा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के Section 24(b) के तहत, होम लोन के ब्याज (home loan interest) पर ₹2 लाख तक की कटौती (deduction) का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यह केवल स्व-निवास (self-occupied property) के लिए लागू होता है।

Section 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल (home loan principal repayment) पर ₹1.5 लाख तक की टैक्स कटौती पा सकते हैं।



Section 24(b) में होम लोन के ब्याज भुगतान (home loan interest payment) पर ₹2 लाख तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं।



रेंटेड प्रॉपर्टी (rented property) के लिए ब्याज कटौती पर कोई ऊपरी सीमा (no upper limit) नहीं है।

Early EMI Payment से टैक्स सेविंग

अगर आप home loan EMI का पेमेंट पहले से कर देते हैं, तो इससे टैक्स में कटौती (tax deduction) के साथ-साथ फ्यूचर में ब्याज का बोझ (interest burden) भी कम हो सकता है।

टैक्स सेविंग (Tax Saving): समय पर EMI भरने से अधिकतम ₹2 लाख तक की कटौती (tax deduction under Section 24(b)) का लाभ मिलेगा।

ब्याज बोझ कम (Lower Interest Burden): अतिरिक्त EMI देने से ब्याज (interest) कम लगेगा और लोन जल्दी खत्म होगा।

भविष्य में बचत (Future Financial Stability): आपका कर्ज जल्दी खत्म होगा, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

How to Make Early EMI Payments

होम लोन उधारकर्ता (borrowers) अतिरिक्त EMI भुगतान (extra EMI payments) करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

लोन स्टेटमेंट चेक करें (Check Loan Statement): अपनी EMI और अब तक किए गए भुगतान की समीक्षा करें।

बैंकिंग ऑप्शन देखें (Use Banking Options): अधिकांश बैंक नेट बैंकिंग (net banking) और UPI (UPI payments) के जरिए अतिरिक्त भुगतान की सुविधा देते हैं।

ब्याज कैलकुलेट करें (Confirm Principal Reduction): यह सुनिश्चित करें कि एक्सट्रा भुगतान प्रिंसिपल राशि (principal loan amount) पर लागू हो रहा है, जिससे भविष्य में ब्याज कम होगा।