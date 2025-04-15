Income Tax को पता है आपके पैसे का हर रास्ता, ये ट्रांजैक्शन बन सकते हैं मुसीबत

आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) आपकी हर बड़ी कैश ट्रांजैक्शन (High-Value Transaction) पर बारीकी से नजर रखता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन (Digital Transaction) ही देखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बैंक और दूसरी फाइनेंशियल संस्थाएं (NBFC) कुछ तय लिमिट से ज्यादा की ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती हैं - चाहे वो UPI हो, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, कैश डिपॉजिट या विड्रॉ।

टैक्स डिपार्टमेंट अब एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करता है ताकि आपकी इनकम और खर्चों का फर्क पकड़ा जा सके। इसके लिए वो बैंक, निवेश, प्रॉपर्टी और यात्रा से जुड़ी जानकारियां भी जुटाते हैं। आइए, जानते हैं वो कौन-सी 5 कैश ट्रांजैक्शन हैं जो आपको टैक्स विभाग की नजर में ला सकती हैं।

सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करना

अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर (1 अप्रैल से 31 मार्च) में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा की कैश डिपॉजिट करते हैं, चाहे एक अकाउंट में या अलग-अलग में मिलाकर तो बैंक इसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। अगर आपकी कमाई उस हिसाब से नहीं दिखती तो विभाग पूछताछ कर सकता है।

10 लाख रुपये से ज्यादा कैश से FD बनाना

आजकल FD पर अच्छा ब्याज मिल रहा है, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश में FD करते हैं तो ये भी रिपोर्ट होती है। भले ही आपने ये रकम अलग-अलग बैंकों में डाली हो, लेकिन कुल रकम देखी जाती है। ऐसे में पैसा कहां से आया इसका हिसाब आपके पास होना जरूरी है।

शेयर, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड

अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या डिबेंचर में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश से निवेश किया है तो वो भी टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आता है। कैश इनवेस्टमेंट पर संदेह इसलिए होता है क्योंकि उसकी कोई डिजिटल ट्रैकिंग नहीं होती।

क्रेडिट कार्ड बिल कैश में चुकाना

हर महीने अगर आप 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में भरते हैं तो यह इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में आता है। हालांकि, भले ही तुरंत नोटिस न मिले लेकिन बार-बार ऐसा करने पर विभाग पूछ सकता है कि इतनी नकदी कहां से आई?

प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कैश में पेमेंट करना

अगर आपने 30 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है और उसमें कैश पेमेंट किया है तो उसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचती है। शहरों में यह लिमिट 50 लाख और गांवों में 20 लाख हो सकती है। अगर आपने इसका सोर्स नहीं बताया, तो विभाग आपसे डॉक्यूंमेंट्स मांग सकता है।

टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आए तो क्या करें?

सबसे पहले घबराएं नहीं। अपने सभी जरूरी दस्तावेज – जैसे बैंक स्टेटमेंट, इनवेस्टमेंट प्रूफ, कैश कहां से आया उसका हिसाब संभाल कर रखें। अगर समझ न आए तो किसी भरोसेमंद टैक्स एक्सपर्ट या CA से सलाह लें।