Income Tax Bill 2025: NRI के लिए कौन-सा रिजीम है बेस्ट, समझें पूरी बात

संसद द्वारा पारित इनकम टैक्स बिल 2025 (Income Tax Bill 2025) कुछ NRI (Non-Resident Indian) के रेजिडेंट स्टेटस में बदलाव लाएगा। अभी तक, अगर कोई भारतीय नागरिक या PIO (Person of Indian Origin) 60 दिनों या उससे ज्यादा भारत में रहता है और पिछले 4 साल में कम से कम 365 दिन भारत में बिता चुका है, तो उसे निवासी (Resident) माना जाता था।

क्या बदलेगा नए नियम में?

अब, अगर किसी भारतीय नागरिक या PIO की भारत में होने वाली आय (Indian Income) 15 लाख रुपये से कम होगी, तो वह नॉन-रेजिडेंट (Non-Resident) माना जाएगा। इससे उन्हें कई टैक्स छूट मिल सकती हैं।

NRI के लिए टैक्स नियम

NRI को सिर्फ भारत में कमाई गई इनकम (Income Earned in India) पर टैक्स देना होगा, जबकि भारतीय निवासियों को ग्लोबल इनकम (Global Income) पर टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा NRI को इंडेक्सेशन (Indexation) का फायदा नहीं मिलता, जिससे पूंजीगत लाभ की गणना आसान होती है।

Maxiom Wealth के सीईओ और फाउंडर श्री राम मेदुरी जब ने टैक्स नियमों को लेकर कहा कि कोई NRI प्रॉपर्टी खरीदता या बेचता है, तो TDS (Tax Deducted at Source) की दरें ज्यादा होती हैं। वहीं, अगर कोई NRI हमेशा के लिए भारत लौटकर निवासी (Resident) बन जाता है और विदेश में संपत्ति रखता है, तो उसे अपनी टैक्स फाइलिंग में यह जानकारी देनी होगी। ऐसा न करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना (Penalty) लग सकता है।

पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में क्या फर्क है?

वित्त वर्ष 2020-21 से, सरकार ने करदाताओं को दो विकल्प दिए हैं:

पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) – इसमें कर छूट और कटौती मिलती है।

नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) – इसमें कम टैक्स दरें होती हैं, जिससे ज्यादा पैसा बचता है।

NRI के लिए नया टैक्स स्लैब

बजट 2025 (Budget 2025) में New Tax Regime को बढ़ावा दिया गया है। अगर इनकम टैक्सेबल (Taxable Income) 12 लाख रुपये या उससे कम है, तो 60,000 रुपये तक की छूट (Tax Rebate) मिलेगी, लेकिन NRI को यह छूट नहीं मिलेगी।

श्री राम मेदुरी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर किसी NRI की टैक्सेबल इनकम 9 लाख रुपये है, तो उसे 30,000 रुपये टैक्स देना होगा। पहले के नियमों में उसे 40,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था।

NRI के लिए न्यू टैक्स रिजीम क्यों फायदेमंद है?

New Tax Regime डिफॉल्ट रूप से लागू होगी, यानी अगर NRI ने कोई ऑप्शन नहीं चुना, तो नई टैक्स रिजीम अपने-आप लागू हो जाएगी। यह उन लोगों के लिए अच्छी है, जिनकी टैक्स छूट 8.33 लाख रुपये से कम है। इनकम टैक्स बिल 2025 से NRI टैक्सपेयर को बड़ा फायदा मिलेगा।