ICICI Lombard ने लॉन्च की ‘IAR Supreme’, बिजनेस के लिए ऑल-रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी

भारत की Leading General Insurance कंपनी ICICI Lombard ने अपनी नई All-Risk Insurance Policy ‘IAR Supreme’ लॉन्च की है। यह एक एडवांस इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो बिजनेस को सुरक्षा देने के लिए 120+ कवरेज ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और बेहतरीन रिस्क असेसमेंट सर्विसेज के साथ आती है। यह मैन्‍युफैक्चरिंग और नॉन-मैन्‍युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर्स के लिए डिजाइन की गई है और पारंपरिक इंश्योरेंस पॉलिसी से ज्यादा व्यापक सुरक्षा देती है।

advertisement

बिजनेस के लिए पूरी सुरक्षा

आज के समय में बिजनेस के सामने कई तरह के रिस्क और चुनौतियां हैं। ‘आईएआर सुप्रीम’ पॉलिसी मटेरियल डैमेज, मशीनरी ब्रेकडाउन और बिजनेस में संभावित रुकावटों से सुरक्षा देती है।

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का विजन

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के चीफ कॉरपोरेट सॉल्यूशंस ग्रुप हेड संदीप गोराडिया ने कहा कि बिजनेस लगातार बदलते माहौल में काम कर रहे हैं। ऐसे में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बिजनेस कंटिन्युटी को बनाए रखना सबसे जरूरी हो गया है। आईएआर सुप्रीम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार काम करे और उन्हें फ्लेक्सिबल इंश्योरेंस कवरेज दे।

फ्लेक्सिबल और इंडस्ट्री-फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी

यह पॉलिसी बिजनेस की जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज करने का ऑप्शन देती है। इससे कंपनियां अपने इंश्योरेंस कवरेज पर पूरा कंट्रोल रख सकती हैं और इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एडजस्ट कर सकती हैं।

बिजनेस ग्रोथ के साथ सिक्योरिटी

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ‘आईएआर सुप्रीम’ पॉलिसी एडवांस सपोर्ट सर्विसेज के साथ आती है, जिससे ग्राहक को रिस्क को पहले से पहचानने, रोकथाम के उपाय अपनाने और तेजी से रिकवरी में मदद मिलती है। इसे टैरिफ-आधारित पॉलिसी से बिना किसी रुकावट के अपग्रेड किया जा सकता है।

‘आईएआर सुप्रीम’ – सिर्फ इंश्योरेंस नहीं

संदीप गोराडिया ने आगे कहा कि बिजनेस को लॉन्ग-टर्म ग्रोथ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जरूरी है। ‘आईएआर सुप्रीम’ सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, बल्कि एक ऑल-इन-वन रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, जो बिजनेस को उनके कवरेज को कस्टमाइज करने, एक्सपर्ट रिस्क असेसमेंट तक पहुंचने और अनिश्चित समय में भी आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।

‘आईएआर सुप्रीम’ को बढ़ते बिजनेस रिस्क को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह पॉलिसी सुनिश्चित करती है कि बिजनेस लगातार बदलते इकोनॉमी माहौल में सुरक्षित और मजबूत बने रहें। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अपने फ्लेक्सिबल इंश्योरेंस, रिस्क असेसमेंट और कस्टमाइज्ड कवरेज के साथ भारतीय बिजनेस सेक्टर को सुरक्षा देने में लीडर बना हुआ है।

