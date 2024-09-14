SIP करके भूल गया, जब जागा तो करोड़पति निकला !

scorecardresearch
गोवा में एक दिलचस्प वाकया सामने आया है। यहां एक शख्स 10,000 की एसआईपी करके भूल गया। लेकिन सालों बाद जब उसे पता चला कि उसके खाते से 10,000 कट रहे हैं तो उसने म्युचुअल फंड अकाउंट चेक किया। पता चला कि वो करोडपति बन चुका है।

Delhi,UPDATED: Sep 14, 2024 15:44 IST
गोवा के म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सेल्सो फर्नांडीस ने एक केस स्टडी साझा की है

गोवा के म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सेल्सो फर्नांडीस ने एक केस स्टडी साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका एक ग्राहक ने अपनी एसआईपी को 9 साल तक भूल गया लेकिन एक दिन पता चला कि वो करोडपति बन चुका है।

सेल्सो के अनुसार

सेल्सो के अनुसार, उनके एक ग्राहक ने 2008 में एक मिड कैप फंड में 10,000 रुपये की मासिक एसआईपी शुरू की थी, जब एनएवी (नेट एसेट वैल्यू) 11 रुपये थी। यह एसआईपी 5 साल तक चलती रही, और 2013 में एनएवी 17 रुपये तक पहुंच गई थी। इस दौरान ग्राहक ने कुल 6 लाख रुपये का निवेश किया।

मासिक एसडब्ल्यूपी (सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान) शुरू

हालांकि, ग्राहक कुवैत चला गया और निवेश को पूरी तरह से भूल गया। 2022 में जब वह भारत लौटा, तो उसने अपने एसआईपी की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। आश्चर्यजनक रूप से, उसका निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका था। इस समय, इस निवेश की वैल्यू 1.40 करोड़ रुपये है और ग्राहक ने इस निवेश से अब 1 लाख रुपये की मासिक एसडब्ल्यूपी (सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान) शुरू की है।

सेल्सो फर्नांडीस का कहना है

सेल्सो फर्नांडीस का कहना है कि वो खुद आर्श्चचकित है कि कपाउंडिग की ताकत ये होती है। वो कहते हैं कि मैं खुद भूल गया था कि मैंने इस ग्राहक से मिडकैप में एसआईपी कराई थी। सेल्सो कहते हैं कि ये बाजार है अगर इसमें लंबे समय तक बैठा जाए तो ये पैसा बनाकर देता है

