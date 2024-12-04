scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसबैंक खाते में नॉमिनी अपडेट करना है तो ये खबर पढ़ लिजिए

बैंक खाते में नॉमिनी अपडेट करना है तो ये खबर पढ़ लिजिए

भारत की संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पारित कर दिया है, जिसके तहत बैंक खाताधारकों को अपने खातों और सावधि जमा के लिए अधिकतम चार लोगों को नामित करने की अनुमति दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य कानूनी मुद्दों के बिना उत्तराधिकारियों को धन हस्तांतरित करना आसान बनाना है।

Delhi,UPDATED: Dec 4, 2024 13:19 IST

जमाकर्ता एक ही नामांकन के बीच चयन कर सकते हैं, जहां शेयरों को नामांकित व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जाता है, या क्रमिक नामांकन, जहां विरासत एक विशिष्ट क्रम का पालन करती है। लॉकर के लिए, केवल सफल नामांकन की अनुमति होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को लोकसभा में ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि इस कदम से जमाकर्ताओं को सशक्त बनाया जा सकेगा और धन के हस्तांतरण को सरल बनाया जा सकेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, " हमारा इरादा हमारे बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ रखना है और इसके परिणाम 10 वर्षों के बाद स्पष्ट हैं।"

बैंक खातों में नामांकित व्यक्ति

बैंक खाते में नामित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसे खाताधारक द्वारा नामित किया जाता है ताकि खाताधारक की मृत्यु होने पर खाते की राशि प्राप्त की जा सके। यहाँ एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

नामांकन का उद्देश्य

यह कानूनी जटिलताओं के बिना नामित व्यक्ति को धनराशि का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करता है।
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अदालती मंजूरी की आवश्यकता से बचा जा सकता है।

नामांकन कैसे करें

खाताधारक खाता खोलते समय या बाद में नामांकन फॉर्म भरकर किसी को नामांकित कर सकते हैं।
प्रत्येक खाते में केवल एक ही नामिती नियुक्त की जा सकती है, लेकिन संयुक्त खातों में सामूहिक रूप से एक ही नामिती हो सकती है।
कौन हो सकता है नामांकित व्यक्ति?

आमतौर पर, परिवार के सदस्य जैसे पति/पत्नी, बच्चे या माता-पिता।
हालाँकि, खाताधारक किसी भी ऐसे व्यक्ति को नामांकित कर सकता है जिस पर वह विश्वास करता हो।

नामित व्यक्ति के अधिकार

नामित व्यक्ति एक ट्रस्टी होता है, कानूनी उत्तराधिकारी नहीं। नामित व्यक्ति तब तक पैसे अपने पास रखता है जब तक कि उसे कानूनी उत्तराधिकारियों में वितरित नहीं कर दिया जाता, जब तक कि वे एक ही व्यक्ति न हों।

नामांकन अद्यतन किया जा रहा है

खाताधारक किसी भी समय बैंक में नया नामांकन फॉर्म जमा करके नामांकन बदल या रद्द कर सकते हैं।

कानूनी विचार

नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाता है, लेकिन यह वसीयत या उत्तराधिकार कानून को रद्द नहीं करता है।
विधेयक में सहकारी बैंकों में निदेशकों (अध्यक्षों और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का भी प्रस्ताव है, जो संविधान के 97वें संशोधन के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, यह केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशकों को राज्य सहकारी बैंक बोर्ड में सेवा देने की अनुमति देता है।

अन्य सुधारों में बैंकों को वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने में अधिक लचीलापन देना और रिपोर्टिंग शेड्यूल को हर महीने के 15वें और आखिरी दिन पर अपडेट करना शामिल है, जो दूसरे और चौथे शुक्रवार की जगह लेगा। इन बदलावों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली के भीतर दक्षता और अनुपालन में सुधार करना है।

