भूल गए अपना UAN, रिकवर करने के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप

अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी से पीएफ (Provident Fund) कटता है, तो आपके पास UAN (Universal Account Number) जरूर होगा। यूएएन एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जो हर ईपीएफओ (EPFO) मेंबर को दिया जाता है।

यूएएन नंबर क्यों जरूरी है?

यूएएन के बिना आप अपने पीएफ खाते को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको अचानक पीएफ से जुड़ा कोई जरूरी काम करना हो और यूएएन नंबर याद न हो, तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके यूएएन नंबर रिकवर कर सकते हैं।

यूएएन नंबर रिकवर करने का तरीका

अगर आपको अपना UAN नंबर नहीं पता, तो आप नीचे दिए गए प्रोसेस का फॉलो करके इसे आसानी से जान सकते हैं।

सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं:

वेबसाइट पर जाने के बाद राइट साइड में "Important Links" सेक्शन में जाएं और "Know Your UAN" पर क्लिक करें।

अब आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर "Request OTP" पर क्लिक करना होगा।

आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा। इसे भरने के बाद "Validate OTP" पर क्लिक करें।

अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पूरा नाम, जन्मतिथि (Date of Birth), आधार नंबर या पैन नंबर, कैप्चा कोड भरकर "Show My UAN" पर क्लिक करना होगा।

जैसे ही आप "Show My UAN" पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर आपका UAN नंबर दिख जाएगा।

यूएएन नंबर को सेव करना न भूलें

यूएएन नंबर आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ी सभी सर्विस तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी होता है। अब आप UAN नंबर को कहीं नोट कर लें या सेव कर लें, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो।