Newsपर्सनल फाइनेंसEPFO Interest Rate: ब्याज दर में नहीं हुआ बदलाव, 8.25 फीसदी पर स्थिर रखने का फैसला

EPFO Interest Rate: ब्याज दर में नहीं हुआ बदलाव, 8.25 फीसदी पर स्थिर रखने का फैसला

PF Interest Rate: ईपीएफओ की बैठक हो गई है। इस बैठक में पीएफ ब्याज दर को 8.25 फीसदी पर स्थिर रखने का फैसला लिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 28, 2025 17:09 IST
You can merge all your EPF accounts under one UAN. (Photo: GettyImages)

कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) पर मिलने वाली ब्याज दर को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 8.25% ब्याज दर तय की है। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार यह फैसला शुक्रवार को लिया गया। अब इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद, यह इंटरेस्ट रेट  देशभर के 7 करोड़ से ज्यादा EPF अकाउंटहोल्डर्स के अकाउंट में जमा की जाएगी।

EPFO ने किया रिकॉर्ड पेमेंट

वित्तीय वर्ष 2024-25 में EPFO ने कुल 50.8 मिलियन (5.08 करोड़) क्लेम का निपटारा किया, जिसमें 2.05 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए। यह 2023-24 के 44.5 मिलियन (4.45 करोड़) क्लेम और 1.82 लाख करोड़ रुपये की तुलना में ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, EPFO ने 1.07 लाख करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा रही। यह 2022-23 के 91,151.66 करोड़ रुपये के मुकाबले काफी अधिक है।

ऐसे करें EPF बैलेंस चेक (How to check EFP Balance)

EPF अकाउंट में इंटरेस्ट हर महीने जोड़ा जाता है, लेकिन यह फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में क्रेडिट होता है। अगर कोई अकाउंट 36 महीनों तक डी-एक्टिवेट रहता है, तो उस पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है।

Umang App

Umang ऐप डाउनलोड करें। अब मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। इसके बाद  "EPF पासबुक" सेक्शन में जाकर बैलेंस और इंटरेस्ट डिटेल्स देखें। 

EPFO Portal 

EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां "Member Passbook" सेक्शन में UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें। अब EPF बैलेंस, कॉन्ट्रिब्यूशन और इंटरेस्ट डिटेल्स देख सकते हैं।

Missed Call 

अपने UAN-रजिस्ट्रड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद आपको SMS के जरिए बैलेंस पता चल जाएगा। बता दें कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। 
 

Feb 28, 2025