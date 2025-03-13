TDS Status: घर बैठे ऐसे चेक करें अपना टीडीएस स्टेटस,जानें आसान तरीका

अगर आपने कभी सोचा है कि आपका टीडीएस (TDS - Tax Deducted at Source) सरकार के पास कितना जमा हुआ है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपना टीडीएस स्टेटस (TDS Status) चेक कर सकते हैं।

टीडीएस के तहत सरकार आपकी सैलरी, ब्याज या अन्य पेमेंट से एक फिक्स्ड प्रतिशत टैक्स काटकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT - Central Board of Direct Taxes) को भेज देती है। यह रकम आपकी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR - Income Tax Return) फाइलिंग के समय एडजस्ट हो सकती है।

आप जानते हैं कि पैन कार्ड (PAN Card) और फॉर्म 26AS (Form 26AS) के जरिए टीडीएस स्टेटस चेक किया जा सकता है। हम आपको नीचे इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे।

PAN Card के जरिए ऐसे करें टीडीएस स्टेटस चेक

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।



अब वेरिफिकेशन कोड (Verification Code) डालें।



इसके बाद Proceed पर क्लिक करें।



अब पैन और टैन नंबर (TAN Number) दर्ज करें।



अब Financial Year, तिमाही (Quarter) या रिटर्न ऑप्शन (Return Option) में से किसी एक को सेलेक्ट करें।



लास्ट में गो (GO) बटन पर क्लिक करें। अब आपकी टीडीएस डिटेल (TDS Details) स्क्रीन पर शो होगी।



Form 26AS के जरिए ऐसे करें टीडीएस चेक

सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax E-Filing Portal) पर जाएं।



अगर पहले से रजिस्टर (Register) नहीं किया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।



लॉगिन करने के बाद माय अकाउंट (My Account) ऑप्शन पर क्लिक करें।



अब व्यू फॉर्म 26AS (View Form 26AS) ऑप्शन को चुनें।



इसके बाद फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) और पीडीएफ फॉर्मेट (PDF Format) सेलेक्ट करें और डाउनलोड करें।



बता दें कि पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड (PDF Password Protected) होगी, जिसे खोलने के लिए पैन कार्ड में दी गई जन्मतिथि (Date of Birth on PAN Card) भरनी होगी।

TDSCPC Portal के जरिए ऐसे करें टीडीएस स्टेटस चेक

TDSCPC Portal पर जाएं।

अब Taxpayer Tab पर क्लिक करें।

View TDS/TCS Certificate में से कोई एक ऑप्शन चुनें।

PAN Number और अन्य जरूरी डिटेल्स भरें।

GO बटन पर क्लिक करें।

आपकी TDS Details स्क्रीन पर शो हो जाएगी।



टीडीएस रिटर्न क्या होता है? (What is TDS Return?)

टीडीएस रिटर्न (TDS Return) एक तिमाही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) में जमा करना पड़ता है। सरकार पहले से ही आपकी इनकम सोर्स (Income Source - Salary, Interest, Commission) से टीडीएस (TDS) काटकर जमा कर देती है। जब आप आईटीआर (ITR - Income Tax Return) फाइल करते हैं, तो इस टीडीएस (TDS) को क्लेम किया जा सकता है।