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Newsपर्सनल फाइनेंसHome Insurance में सिर्फ घर नहीं, मुश्किल समय में शिफ्टिंग का खर्च भी मिल सकता है, जानें कैसे

Home Insurance में सिर्फ घर नहीं, मुश्किल समय में शिफ्टिंग का खर्च भी मिल सकता है, जानें कैसे

होम इंश्योरेंस सिर्फ घर और सामान की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। Insurance Samadhan के दीपक उनियाल के मुताबिक, सही राइडर्स के साथ घर रहने लायक न होने पर अस्थायी शिफ्टिंग का खर्च भी कवर हो सकता है। हालांकि, पॉलिसी की शर्तों को समझना जरूरी है, क्योंकि हर नुकसान कवर नहीं होता।

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Manita
Manita
UPDATED: Sep 8, 2026 18:45 IST

In Short

  • Home Insurance में सही राइडर्स लेने पर घर रहने लायक न होने की स्थिति में शिफ्टिंग खर्च मिल सकता है।
  • लंबे समय तक घर खाली रहने पर चोरी या सेंधमारी के क्लेम में परेशानी आ सकती है।
  • सिर्फ सस्ती पॉलिसी नहीं, सही कवर और राइडर्स चुनना मुश्किल समय में बड़ा सहारा बन सकता है।

बढ़ते मौसम से जुड़े खतरे, आग की घटनाएं और बिल्डिंग सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच होम इंश्योरेंस की अहमियत बढ़ गई है। बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Insurance Samadhan के दीपक उनियाल ने कहा कि अगर घर रहने लायक नहीं रह जाता है तो सही राइडर्स के साथ इंश्योरेंस अस्थायी रूप से दूसरी जगह रहने का खर्च भी कवर कर सकता है।

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सिर्फ बेसिक पॉलिसी से नहीं मिलता पूरा कवर

कई लोग मानते हैं कि होम इंश्योरेंस लेने के बाद हर तरह के नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। पॉलिसी में मौजूद शर्तें और राइडर्स यह तय करते हैं कि क्लेम के समय कितना फायदा मिलेगा।

दीपक उनियाल के मुताबिक, होम इंश्योरेंस का बेसिक कवर आमतौर पर घर के ढांचे को सुरक्षा देता है। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से अलग-अलग राइडर्स जोड़कर अतिरिक्त सुरक्षा ली जा सकती है।

घर रहने लायक नहीं तो मिल सकता है शिफ्टिंग खर्च

अगर किसी कारण से घर में रहना संभव नहीं है तो इंश्योरेंस में अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट होने का खर्च भी शामिल हो सकता है। हालांकि, इसके लिए पॉलिसी में संबंधित राइडर लेना जरूरी होता है।

दीपक उनियाल ने बताया कि बेसिक कवर के साथ जरूरत के हिसाब से राइडर्स जोड़कर सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

लंबे समय तक घर खाली रहने पर बढ़ सकता है जोखिम

होम इंश्योरेंस में एक अहम बात घर के खाली रहने से जुड़ी है। अगर घर का मालिक लंबे समय तक बाहर रहता है, तो चोरी या सेंधमारी जैसी घटनाओं में क्लेम मिलने में परेशानी आ सकती है।

Image Credit : Aaj Tak

दीपक उनियाल के मुताबिक, कुछ राइडर की शर्तों में अगर घर करीब 30 से 45 दिन तक खाली रहता है और चोरी हो जाती है, तो कवर मिलने की संभावना कम हो सकती है।

आपदा के बाद सिर्फ नुकसान नहीं, सुरक्षा भी जरूरी

बाढ़, भूकंप, आग या बिल्डिंग से जुड़ी घटनाओं के समय नुकसान सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता। ऐसे में परिवार को घर की मरम्मत होने तक रहने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

इसलिए होम इंश्योरेंस अब सिर्फ घर और सामान की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में परिवार की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का जरिया भी बन सकता है।

सस्ती पॉलिसी नहीं, सही कवर जरूरी

होम इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ कम कीमत वाली पॉलिसी चुनना पर्याप्त नहीं है। सही राइडर्स के साथ ऐसी पॉलिसी लेना जरूरी है जो जरूरत के समय वास्तविक मदद दे सके।

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घर का इंश्योरेंस लेना पहला कदम है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि बेस पॉलिसी में क्या शामिल है और किन सुविधाओं के लिए अलग से राइडर लेना होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Manita
Published On:
Sep 8, 2026