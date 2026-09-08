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NewsऑटोTesla Cybercab Robotaxi से बदलेगी सड़कों की तस्वीर? Elon Musk ने रेगुलेशन को दी नई चुनौती

Tesla Cybercab Robotaxi से बदलेगी सड़कों की तस्वीर? Elon Musk ने रेगुलेशन को दी नई चुनौती

Tesla ने अपनी बिना स्टीयरिंग व्हील और पैडल वाली Cybercab Robotaxi सर्विस शुरू कर दी है, लेकिन इसके साथ रेगुलेटरी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। Elon Musk की कंपनी अब अमेरिकी सुरक्षा नियमों की सीमाओं को परख रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि Tesla अपनी रणनीति से बिना पारंपरिक कंट्रोल वाली कारों को सड़कों पर उतारने की कोशिश कर सकती है।

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Shakshi
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UPDATED: Sep 8, 2026 17:25 IST
सुनहरी Cybercab और बटरफ्लाई डोर, एलन मस्क की सेल्फ-ड्राइविंग और रोबोटिक्स रणनीति का हिस्सा है। (फोटो: Kaylee Greenlee)
सुनहरी Cybercab और बटरफ्लाई डोर, एलन मस्क की सेल्फ-ड्राइविंग और रोबोटिक्स रणनीति का हिस्सा है। (फोटो: Kaylee Greenlee)

In Short

  • Tesla ने बिना स्टीयरिंग और पैडल वाली Cybercab Robotaxi सर्विस शुरू की
  • NHTSA ने करीब 1,000 Cybercab वाहनों की सुरक्षा जांच शुरू की
  • Elon Musk की रणनीति और पुराने सुरक्षा नियमों के बीच बढ़ सकती है टक्कर

Tesla की नई Cybercab Robotaxi सर्विस ने ऑटो इंडस्ट्री में नई बहस शुरू कर दी है। कंपनी ने अमेरिका के टेक्सास के ऑस्टिन शहर में अपनी नई रोबोटैक्सी सेवा की शुरुआत की है। खास बात यह है कि Cybercab में न तो स्टीयरिंग व्हील है, न पैडल और न ही पारंपरिक मिरर।

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Tesla का यह कदम सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि, इसके साथ ही अमेरिकी सुरक्षा नियमों और रेगुलेशन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

Tesla CEO Elon Musk said the 'Cybercab' will start production in 2026 and cost “roughly $25,000 (about R458,248).

NHTSA ने शुरू की Cybercab की जांच

Tesla के लॉन्च के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) ने करीब 1,000 Cybercab वाहनों की जांच शुरू कर दी। एजेंसी यह देखना चाहती है कि ये वाहन मौजूदा फेडरल व्हीकल सेफ्टी नियमों को कैसे पूरा करते हैं।

अमेरिका में कई सुरक्षा नियम ऐसे हैं जो दशकों पहले इंसानों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। इनमें मैनुअल कंट्रोल जैसे स्टीयरिंग और पैडल की जरूरत शामिल है।

Elon Musk की रणनीति पर नजर

Tesla CEO Elon Musk लंबे समय से सेल्फ-ड्राइविंग और रोबोटिक्स को कंपनी के भविष्य का आधार बता रहे हैं। Cybercab इसी रणनीति का हिस्सा है। इस टेक्नोलॉजी पर भरोसे ने Tesla की वैल्यूएशन को करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में मदद की है।

ऑटो सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि Tesla अक्सर मौजूदा नियमों की सीमाओं को चुनौती देती रही है। Carnegie Mellon University के प्रोफेसर Philip Koopman के मुताबिक, Tesla रेगुलेशन की सीमाओं को टेस्ट करने की कोशिश कर सकती है।

बिना पारंपरिक कंट्रोल वाली कारों पर सवाल

Cybercab को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसी कारें मौजूदा सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकती हैं। ऑटो सेफ्टी विशेषज्ञ Michael Brooks का कहना है कि बिना स्टीयरिंग और पैडल वाली Cybercab के लिए मौजूदा फेडरल नियमों का पालन करना मुश्किल है।

वहीं, University of South Carolina के प्रोफेसर Bryant Walker Smith का कहना है कि सार्वजनिक जानकारी के आधार पर Tesla अभी ऐसी क्षमता के करीब नहीं दिखती, जहां बिना पारंपरिक कंट्रोल वाली गाड़ियों को बड़े स्तर पर सुरक्षित तरीके से चलाया जा सके।

Tesla पहले भी कर चुकी है नियमों को चुनौती

अमेरिका में कंपनियां नई गाड़ियों को लॉन्च करने से पहले खुद यह प्रमाणित कर सकती हैं कि उनके वाहन सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। हालांकि, बिना तय सुरक्षा नियमों वाली गाड़ियों के लिए NHTSA के पास एक विशेष छूट प्रक्रिया भी है, जिसकी सीमा सालाना 2,500 वाहनों तक है।

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Tesla का दावा है कि Cybercab इस सीमा में नहीं आएगी, लेकिन कंपनी ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है।

Robotaxi का भविष्य कितना सुरक्षित?

Tesla पहले ही Model Y आधारित Robotaxi सेवा अमेरिका के कुछ हिस्सों में शुरू कर चुकी है। हालांकि Model Y Robotaxi में स्टीयरिंग और पैडल मौजूद हैं और कुछ वाहनों में बैकअप ड्राइवर भी रहते हैं।

Tesla का कहना है कि उसका Full Self Driving Software इंसानी ड्राइवरों से ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन कुछ पूर्व कर्मचारियों और विशेषज्ञों ने कंपनी की सेल्फ-ड्राइविंग क्षमता पर सवाल उठाए हैं।

आगे बढ़ सकती है कानूनी लड़ाई

अगर Tesla और अमेरिकी रेगुलेटर्स के बीच Cybercab को लेकर विवाद बढ़ता है, तो मामला कोर्ट तक जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि Tesla की आक्रामक रणनीति और रेगुलेटरी बदलावों की धीमी प्रक्रिया के बीच आने वाले समय में बिना ड्राइवर वाली कारों की दिशा तय होगी।

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Cybercab सिर्फ एक नई कार नहीं बल्कि ऑटो इंडस्ट्री में उस बदलाव का संकेत है, जहां इंसान के बिना चलने वाले वाहन सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 8, 2026