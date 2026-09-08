आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मशीनें अब इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता हासिल कर चुकी हैं? इस चर्चा को और हवा मिली जब OpenAI के नए मॉडल GPT-6 Astra को लेकर दावा किया गया कि यह AI के नए दौर की शुरुआत हो सकती है।

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OpenAI के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन ने कहा कि यह सोचना गलत नहीं होगा कि हम अब AGI यानी Artificial General Intelligence के दौर में हैं। वहीं Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने भी दावा किया कि Astra के साथ AGI आ चुका है। हालांकि, कई AI विशेषज्ञ इन दावों को लेकर अभी सहमत नहीं हैं।

आखिर AGI क्या होता है?

AGI यानी Artificial General Intelligence का मतलब ऐसी AI प्रणाली से है जो इंसानों की तरह अलग-अलग तरह के काम समझ सके, सीख सके और नई परिस्थितियों में खुद को ढाल सके।

आज की AI तकनीक किसी खास काम में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, जैसे कोडिंग, तस्वीर बनाना या डेटा का विश्लेषण करना। लेकिन AGI का लक्ष्य ऐसी मशीन बनाना है जो कई क्षेत्रों में इंसानों जैसी समझ और क्षमता के साथ काम कर सके।

Newton School of Technology के को-फाउंडर निशांत चंद्रा के मुताबिक, AGI ऐसा AI सिस्टम होगा जो ज्यादातर मानसिक काम एक सक्षम इंसान की तरह या उससे बेहतर तरीके से कर सके।

AGI से क्या बदल सकता है?

AGI को लेकर उम्मीदें काफी बड़ी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैज्ञानिक रिसर्च को तेज कर सकता है, नई दवाओं की खोज में मदद कर सकता है और मुश्किल गणितीय व वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने में योगदान दे सकता है।

इसके अलावा AGI स्वास्थ्य, शिक्षा, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला सकता है। AI की मदद से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी नई संभावनाएं देखी जा रही हैं।

क्या GPT-6 Astra वास्तव में AGI है?

हालांकि कुछ लोगों ने GPT-6 Astra को AGI बताया है, लेकिन कई विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। रिसर्च फर्म Gartner का कहना है कि AGI का दावा करने के लिए अभी और सबूतों की जरूरत है।

Dexian के VP और इंडिया हेड कुमार राजगोपालन के मुताबिक, अभी तक AGI की कोई स्पष्ट सीमा तय नहीं है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कोई AI मॉडल वास्तव में AGI हासिल कर चुका है या नहीं।

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AI विशेषज्ञों का कहना है कि असली AGI वह होगा जो बिना लगातार इंसानी निगरानी के लंबे और जटिल काम कर सके, नई समस्याओं को समझ सके और अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर फैसले ले सके।

AGI के फायदे और चुनौतियां

अगर भविष्य में AGI विकसित होता है तो यह इंसानों की काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। वैज्ञानिक खोजों, ऑटोमेशन और नई तकनीकों के विकास में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है।

लेकिन इसके साथ नौकरियों पर असर, साइबर सिक्योरिटी खतरे और AI के गलत इस्तेमाल जैसी चिंताएं भी जुड़ी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि AGI के आने से पहले AI सुरक्षा और नियंत्रण पर ध्यान देना बेहद जरूरी होगा।

फिलहाल GPT-6 Astra को AI की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन इसे AGI कहना अभी भी बहस का विषय बना हुआ है।