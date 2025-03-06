Holi Special Trains: सबको मिलेगी कन्फर्म टिकट, रेलवे ने बिहार के लिए शुरू कर दी स्पेशल ट्रेन

होली (HOLI 2025) अब नजदीक आ गई है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग होली का त्योहार मनाने के लिए अपने घर जा रहे हैं। अगर आप बिहार से हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने होली स्पेशल ट्रेन (Holi Special Train 2025) शुरू कर दिया है।

हम आपको नीचे इन स्पेशल ट्रेन का पूरा शेड्यूल (Holi Special Train 2025 Schedule) और लिस्ट (Holi Special Train 2025 List) के बारे में बताएंगे। इस लिस्ट की मदद से आप आसानी से कन्फर्म टिकट कर सकते हैं।

ये रहेगा स्टोपेस

होली स्पेशल ट्रेन के स्टोपेज हैं-

कामनपुर सेंट्रल (Kanpur Central)

प्रयागराज जंक्शन (Prayagraj Junction)

दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (Deen Dayal Upadhyaya Junction)

बक्सर (Buxar)

आरा जंक्शन (Ara Junction)



इन कुछ स्टॉप होने के बाद ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा। इससे लोग अपने घर जल्द पहुंच पाएंगे। भारतीय रेलवे दिल्ली से बिहार के लिए पहले से कई ट्रेनें चला रही है। अब स्पेशल ट्रेन के जरिये यात्रियों को ट्रेन सफर काफी आरामदायक रहेगा।

स्पेशल ट्रेन का टाइमटेबल (Holi Special Train 2025 Timetable)

भारतीय रेलवे के करंट प्लान में नई दिल्ली-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) भी शामिल है।

नई दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 8.25 बजे चलती है और पटना रात 8 बजे पहुंचती है। पटना से यह ट्रेन अगले दिन शाम 7 बजे चलती है और नई दिल्ली सुबह 7.30 बजे पहुंचती है।

अभी तक रेलवे बोर्ड ने फाइनल टाइमटेबल जारी नहीं किया है। भारतीय रेलवे ने एक स्टेटमेंट में कहा कि दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन से सफर का समय काफी कम हो गया है। इस ट्रेन से दिल्ली, उत्तर-प्रदेश और बिहार में सफर करने वाले यात्रियों को आराम मिलेगा। भारतीय रेलवे ने कई राज्यों से 60 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान किया है। उम्मीद की जा रही है कि इन स्पेशल ट्रेन से यात्रियों का सफर आरामदायक होगा।