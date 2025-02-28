Holi Special Train: कन्फर्म टिकट के साथ होगा सफर, रेलवे चला रही होली स्पेशल ट्रेन
special train for holi 2025: होली का त्योहार जैसे ही नजदीक आ रहा है वैसे ही कई ट्रेन फुल बुक हो रही है। होली में यात्री आराम से सफर कर पाएं इसके लिए रेलवे 28 स्पेशल ट्रेन चला रहा है।
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने होली 2025 के अवसर पर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इस साल होली 14 मार्च (शुक्रवार) को मनाई जाएगी। यात्रियों की भारी भीड़ और टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिससे लोग समय पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें।
मध्य रेलवे चाल रही 48 होली स्पेशल ट्रेनें
मध्य रेलवे (CR) ने महाराष्ट्र से बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित कई राज्यों के लिए कुल 48 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों की पूरी सूची नीचे दी गई है:
लोकमान्य तिलक टर्मिनस-दानापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT-Danapur-LTT) द्वि-साप्ताहिक स्पेशल (6 ट्रिप)
01009: LTT से प्रस्थान – 10, 15, 17 मार्च 2025 (दोपहर 12:15 बजे), दानापुर आगमन – अगले दिन शाम 5:00 बजे।
01010: दानापुर से प्रस्थान – 11, 16, 18 मार्च 2025 (शाम 6:15 बजे), LTT आगमन – तीसरे दिन सुबह 4:40 बजे।
लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मऊ-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT-Mau-LTT) द्वि-साप्ताहिक स्पेशल (8 ट्रिप)
01123: LTT से प्रस्थान – 07, 09, 14, 16 मार्च 2025 (दोपहर 12:15 बजे), मऊ आगमन – अगले दिन रात 8:20 बजे।
01124: मऊ से प्रस्थान – 09, 11, 16, 18 मार्च 2025 (सुबह 5:50 बजे), LTT आगमन – अगले दिन शाम 4:45 बजे।
पुणे-दानापुर-पुणे (Pune-Danapur-Pune) द्वि-साप्ताहिक स्पेशल (6 ट्रिप)
01481: पुणे से प्रस्थान – 10, 14, 17 मार्च 2025 (रात 7:55 बजे), दानापुर आगमन – तीसरे दिन सुबह 5:00 बजे।
01482: दानापुर से प्रस्थान – 12, 16, 19 मार्च 2025 (सुबह 6:45 बजे), पुणे आगमन – अगले दिन शाम 5:35 बजे।
पुणे-गाजीपुर सिटी-पुणे (Pune-Ghazipur City-Pune) द्वि-साप्ताहिक स्पेशल (8 ट्रिप)
01431: पुणे से प्रस्थान – 07, 11, 14, 18 मार्च 2025 (सुबह 6:40 बजे), गाजीपुर सिटी आगमन – अगले दिन रात 7:05 बजे।
01432: गाजीपुर सिटी से प्रस्थान – 09, 13, 16, 20 मार्च 2025 (सुबह 4:20 बजे), पुणे आगमन – अगले दिन शाम 4:20 बजे।
पुणे-हजरत निजामुद्दीन-पुणे (Pune-Hazrat Nizamuddin-Pune) साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (4 ट्रिप)
01491: पुणे से प्रस्थान – 07, 14 मार्च 2025 (शाम 5:30 बजे), निजामुद्दीन आगमन – अगले दिन शाम 6:10 बजे।
01492: निजामुद्दीन से प्रस्थान – 08, 15 मार्च 2025 (रात 10:10 बजे), पुणे आगमन – अगले दिन रात 11:55 बजे।
CSMT-कन्याकुमारी-CSMT द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (4 ट्रिप)
01005: CSMT से प्रस्थान – 10, 17 मार्च 2025 (रात 12:20 बजे), कन्याकुमारी आगमन – अगले दिन दोपहर 12:15 बजे।
01006: कन्याकुमारी से प्रस्थान – 11, 18 मार्च 2025 (दोपहर 2:15 बजे), CSMT आगमन – तीसरे दिन सुबह 4:15 बजे।
LTT-तिरुवनंतपुरम उत्तर-LTT साप्ताहिक स्पेशल (4 ट्रिप)
01063: LTT से प्रस्थान – 06, 13 मार्च 2025 (शाम 4:00 बजे), तिरुवनंतपुरम उत्तर आगमन – अगले दिन रात 10:45 बजे।
01064: तिरुवनंतपुरम उत्तर से प्रस्थान – 08, 15 मार्च 2025 (शाम 4:20 बजे), LTT आगमन – तीसरे दिन रात 12:45 बजे।
इन होली स्पेशल ट्रेनों के चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी परेशानी के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे। रेलवे ने टिकट बुकिंग शुरू कर दी है, इसलिए जल्द से जल्द अपनी सीट आरक्षित करें।