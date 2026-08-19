हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की कर रहे हैं तैयारी, तो रुकिए पहले समझ लें ये बड़े नियम

Health Insurance Policy: आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस हर परिवार के लिए जरूरी हो गया है। बढ़ते मेडिकल खर्च के बीच एक बीमारी या अस्पताल का बड़ा बिल आपकी बचत पर भारी पड़ सकता है। इसी वजह से लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। लेकिन कई बार लोग बिना नियम और शर्तें समझे सिर्फ ऑनलाइन या एजेंट की बातों पर भरोसा करके पॉलिसी ले लेते हैं, जिसका नुकसान बाद में क्लेम के समय उठाना पड़ सकता है।

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कैशलेस का मतलब यह नहीं कि पूरा खर्च फ्री होगा



कई लोग मान लेते हैं कि कैशलेस सुविधा मिलने के बाद अस्पताल का पूरा खर्च बीमा कंपनी उठा लेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। कैशलेस का मतलब सिर्फ इतना है कि अस्पताल का बिल सीधे बीमा कंपनी को भेजा जाता है।

इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान जैसे ग्लव्स, सिरिंज, मास्क, पीपीई किट और फाइल चार्ज जैसी चीजों का खर्च कई बार कवर नहीं होता। इसके अलावा अगर अस्पताल का चार्ज सामान्य दर से ज्यादा है तो कंपनी कुछ रकम काट सकती है।

रूम रेंट लिमिट से हो सकता है बड़ा नुकसान



हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट की सीमा एक अहम नियम होता है। अगर आपकी पॉलिसी में कमरे के किराए की लिमिट तय है और आप उससे ज्यादा महंगा कमरा लेते हैं तो इसका असर सिर्फ कमरे के खर्च पर नहीं पड़ता।

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ऐसी स्थिति में डॉक्टर की फीस, नर्सिंग चार्ज और इलाज के दूसरे खर्चों में भी कटौती हो सकती है। इसे प्रोपोर्शनेट डिडक्शन कहा जाता है। कई पॉलिसी में रोबोटिक सर्जरी जैसे आधुनिक इलाज के लिए भी अलग लिमिट तय होती है।

एजेंट की बातों पर नहीं बल्कि पॉलिसी दस्तावेज पर करें भरोसा



कई बार लोग पॉलिसी खरीदते समय एजेंट की बातों को ही अंतिम मान लेते हैं। एजेंट भले ही कई सुविधाओं के बारे में बताए, लेकिन क्लेम के समय कंपनी सिर्फ पॉलिसी में लिखी शर्तों को ही मानती है।

इसलिए किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले उसके नियमों और शर्तों को खुद पढ़ना जरूरी है।

पुरानी बीमारी की जानकारी छिपाना पड़ सकता है भारी



पॉलिसी लेते समय अपनी पुरानी बीमारी की जानकारी छिपाना बड़ी गलती हो सकती है। कई लोग प्रीमियम बढ़ने या पॉलिसी रिजेक्ट होने के डर से ब्लड प्रेशर, थायरॉयड या शुगर जैसी बीमारियों की जानकारी नहीं देते।

बाद में क्लेम के समय अगर मेडिकल रिकॉर्ड से पुरानी बीमारी की जानकारी सामने आती है तो बीमा कंपनी क्लेम को खारिज कर सकती है।

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सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर न खरीदें पॉलिसी



कम प्रीमियम वाली पॉलिसी आकर्षक लग सकती है, लेकिन इनमें कई बार को-पेमेंट, सब-लिमिट और लंबी वेटिंग पीरियड जैसी शर्तें होती हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ कीमत नहीं बल्कि कवरेज, नियम और क्लेम से जुड़ी शर्तों को भी समझना जरूरी है।

पॉलिसी लेने से पहले करें पूरी जांच



हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले कैशलेस सुविधा, रूम रेंट लिमिट, बीमारियों की कवरेज, वेटिंग पीरियड और अन्य नियमों को अच्छी तरह समझ लें। सही जानकारी के साथ चुनी गई पॉलिसी ही जरूरत के समय असली सुरक्षा दे सकती है।