LIC में खरीदारी का मौका! 6 महीने में यहां तक पहुंच सकता है स्टॉक का भाव - चेक करें टारगेट

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के शेयर में मौजूदा स्तरों पर खरीदारी का मौका बनता दिख रहा है। बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी डेरिवेटिव्स रिसर्च, अक्षय भगवत ने शेयर के लिए करीब छह महीने का ₹490 का टारगेट दिया है।

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₹360 का स्तर बना मजबूत सपोर्ट

ब्रॉडर मार्केट में दबाव के बीच भी LIC के चार्ट पर मजबूती नजर आ रही है। भगवत ने कहा कि मंथली चार्ट पर ₹360 के स्तर पर काफी मजबूत सपोर्ट है। उनके मुताबिक यही स्तर शेयर के लिए अहम तकनीकी सहारा है।

भगवत ने कहा कि मौजूदा सेटअप ₹490 तक तेजी के संकेत दे रहा है और करीब छह महीने का नजरिया रखने वाले निवेशक इस टारगेट को ध्यान में रख सकते हैं।

एक्सपर्ट ने आगे कहा कि ₹360 का सपोर्ट निवेशकों के लिए जोखिम को सीमित करने के लिहाज से अहम है। लंबे समय के चार्ट पर मजबूत सपोर्ट यह संकेत देता है कि इन स्तरों पर बिकवाली का दबाव काफी हद तक अब्जॉर्ब हुआ है। बाजार में स्थिरता आने पर इससे शेयर में रिकवरी की संभावना बढ़ सकती है।

बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच LIC पर नजर

यह राय ऐसे समय आई है जब व्यापक बाजार दबाव में है और वित्तीय शेयरों में भी कमजोरी दिख रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक, Nifty 24,000-24,050 के अहम सपोर्ट जोन के आसपास था और वहां से ट्रेडिंग पुलबैक की संभावना बढ़ रही थी।

ऐसे माहौल में स्टॉक-विशिष्ट मौकों पर निवेशकों का फोकस बढ़ सकता है। LIC के मामले में ₹360 को प्रमुख सपोर्ट और ₹490 को छह महीने का लक्ष्य माना जा रहा है। हालांकि, यह नजरिया तकनीकी संकेतों पर आधारित है, न कि कंपनी के फंडामेंटल आकलन पर।

