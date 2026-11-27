रिटायरमेंट के लिए जितनी कम उम्र में निवेश शुरू किया जाए, उतना ही कम आर्थिक बोझ पड़ता है। सरकार की अटल पेंशन योजना के आंकड़े भी यही बताते हैं। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए सिर्फ 210 रुपये महीने जमा करने होंगे। वहीं, 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को इतनी ही पेंशन के लिए करीब सात गुना ज्यादा रकम जमा करनी होगी।

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अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन मिलती है।

किस उम्र में कितना करना होगा निवेश?

अटल पेंशन योजना के कंट्रीब्यूशन चार्ट के मुताबिक, हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए उम्र के हिसाब से निवेश की रकम अलग-अलग है।

18 साल की उम्र में हर महीने 210 रुपये

20 साल की उम्र में हर महीने 248 रुपये

25 साल की उम्र में हर महीने 376 रुपये

30 साल की उम्र में हर महीने 577 रुपये

35 साल की उम्र में हर महीने 902 रुपये

40 साल की उम्र में हर महीने 1,454 रुपये

18 साल की उम्र में निवेश शुरू करने वाला व्यक्ति 42 साल में कुल 1,05,840 रुपये जमा करेगा। वहीं, 40 साल की उम्र में निवेश शुरू करने वाले व्यक्ति को 20 साल में कुल 3,48,960 रुपये जमा करने होंगे। यानी 22 साल कम निवेश करने के बावजूद उसे 2,43,120 रुपये ज्यादा जमा करने होंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कम उम्र में निवेश शुरू करने का क्या है फायदा?

कम उम्र में निवेश शुरू करने से जमा रकम को रिटर्न हासिल करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। इससे हर महीने कम रकम जमा करके भी समान पेंशन हासिल की जा सकती है। इस योजना में मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर निवेश करने का विकल्प मिलता है। रकम सीधे बैंक खाते से कट जाती है।

रिटायरमेंट के बाद कैसे मिलेगा फायदा?

60 साल की उम्र पूरी होने के बाद निवेशक को जीवनभर तय पेंशन मिलती है। निवेशक की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को उतनी ही पेंशन मिलती है। दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को तय पेंशन फंड की रकम दी जाती है। 5,000 रुपये की मासिक पेंशन के विकल्प में यह रकम 8.5 लाख रुपये है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार देती है।

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कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

18 से 40 साल की उम्र के भारतीय नागरिक इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना जरूरी है। हालांकि, 1 अक्टूबर 2022 से आयकर देने वाले या पहले आयकर दे चुके लोग नया अटल पेंशन योजना खाता नहीं खोल सकते हैं।

बढ़ती महंगाई और इलाज के खर्च को देखते हुए इस योजना के साथ रिटायरमेंट के लिए अन्य निवेश विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।