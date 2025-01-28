Government Loan Scheme: बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार करेगी आपकी मदद, ये तीन लोन स्कीम है सबसे जबरदस्त

Government Loan Scheme: भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। सरकार द्वारा रोजगार पैदा करने और छोटे उद्योगों की मदद के लिए कई कदम उठाएं हैं। भारत सरकार बिजनेस को स्थापित करने के लिए कम दर या फिर बिना किसी ब्याज के लोन (No Interest Loan) भी उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा सरकार ने कई स्कीम शुरू की है, जिसके जरिये लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको नीचे सरकार की बेस्ट लोन स्कीम (Best Government Loan Scheme) के बारे में बताएंगे जो कारोबारियों की मदद करता है।

क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGSMSE)

यह स्कीम कॉलेटरल-फ्री लोन देता है। इसका मतलब है कि लोन के बदले किसी सामान को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा इस स्कीम में एलिजिबल एनटिटी को वर्किंग कैपिटल के साथ-साथ टर्म लोन (Term Loan) भी मुहैया होती है।

आप स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक का लोन आवेदन करते हैं तो आपको माइक्रो-इंएटरप्राइजेज को 80 फीसदी तक का गारंटी कवर मिलता है। इस स्कीम का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को बिना किसी परेशानी के लोन देना है।

SIDBI मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइज (SMILE)

SMILE स्कीम में नए इनोवेशन को प्रमोट, इन्वेस्टमेंट को सुविधाजनक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करना आदि शामिल है। यह स्कीम MSME के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए डिजाइन की गई है। आपको बता दें कि इस स्कीम में सॉफ्ट लोन और टर्म लोन ऑफर होता है।

इस लोन की खासियत है कि इसमें लोन की रीपेमेंट पीरियड काफी लंबा होता है। वर्तमान में यह लोन 'Make in India' के तहत शामिल 25 सेक्टर्स के लिए मौजूद है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

सरकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana - PMMY) काफी पॉपुलर है। इसमें 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। इस स्कीम में जो लोन मिलता है वह अनसिक्योर्ड लोन (Unsecured Loans) होता है। इसका मतलब लोन के लिए किसी एसेट को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस स्कीम में तीन तरह के लोन (शिशु, किशोर और तरुण) दिए जाते हैं।