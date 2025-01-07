Government Scheme: बेटी की शादी-पढ़ाई की नो टेंशन, सरकार की इस स्कीम से तैयार हो जाएगा मोटा फंड

सरकार ने बेटी बताओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) शुरू की थी। यह बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के जरिये आप अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में सरकार हाई रिटर्न देते हैं। जब बेटी की आयु 18 साल की हो जाती तब यह स्कीम मैच्योर हो जाती है। वर्तमान में इस योजना (Sukanya Samriddhi Yojana Intrest Rate) में 8.20 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है।

advertisement

कितना कर सकते हैं निवेश

सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 250 रुपये का निवेश करना होता है। वहीं एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। अगर निवेशक साल में कोई निवेश नहीं करता है तो सुकन्या अकाउंट (Sukanya Account) फ्रीज हो जाता है। इस स्कीम में आयकर अधिनियम की 80सी धारा के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) है।

सुकन्या योजना की खासियत है कि इस स्कीम में आप अपनी हर बेटी के लिए निवेश कर सकते हैं। नियमों (Sukanya Samriddhi Yojana Rule) के अनुसार आप केवल अपनी दो बेटी के लिए सुकन्या अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी बेटी की आयु 10 साल से कम होनी चाहिए।

तैयार होगा लाखों का फंड

इस स्कीम में निवेश करके लाखों रुपये का फंड तैयार हो सकता है। हम आपको सुकन्या योजना के कैलकुलेटर (Sukanya Samriddhi Yojana Calculator) के बारे में बता रहे हैं। अगर आप अपनी 5 साल की बेटी के लिए सुकन्या अकाउंट खुलवाते हैं और हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं को बेटी के 21 साल पूरे हो जाने के बाद सुकन्या अकाउंट में कुल 69 लाख रुपये होंगे। इसमें से आपने 22,50,00 रुपये जमा किये हैं। वहीं, 8..2 फीसदी के ब्याज दर के हिसाब से आपको 46,77,578 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह आपको निवेश राशि से डबल ब्याज मिलेगा।

