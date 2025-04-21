Gold, Silver Price Today: आज इतना महंगा हुआ सोना और चांदी! चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : सोमवार को एक बार फिर से सोने और चांदी की फ्यूचर ट्रेड की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12:25 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1.55% और चांदी 0.81% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है।

MCX पर दोपहर 12:05 बजे तक के डेटा के मुताबिक 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 1481 रुपये चढ़कर 96735 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है तो वहीं 5 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 771 रुपये की तेजी के साथ 95808 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।

फ्यूचर ट्रेड में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के बाद चलिए आपको यह बताते हैं कि आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की रिटेल कीमत आज क्या है?

आपके शहर में क्या है आज सोने और चांदी की कीमत?