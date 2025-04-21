Gold, Silver Price Today: आज इतना महंगा हुआ सोना और चांदी! चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

scorecardresearch
Gold Silver Rates Today : अगर आप आज सोने या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या हो सोने और चांदी की कीमत?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 12:41 IST

Gold Silver Rates Today : सोमवार को एक बार फिर से सोने और चांदी की फ्यूचर ट्रेड की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12:25 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1.55% और चांदी 0.81% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 

MCX पर दोपहर 12:05 बजे तक के डेटा के मुताबिक 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 1481 रुपये चढ़कर 96735 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है तो वहीं 5 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 771 रुपये की तेजी के साथ 95808 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। 

फ्यूचर ट्रेड में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के बाद चलिए आपको यह बताते हैं कि आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की रिटेल कीमत आज क्या है?

आपके शहर में क्या है आज सोने और चांदी की कीमत?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,591 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत  97,597 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,743 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,639 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,595 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,605 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,752 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत  1,02,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,615 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
