Gold, Silver Price Today: बड़ी उछाल! आज इतना महंगा हुआ सोना और चांदी - जानिए आपके शहर में क्या है ताजा भाव

Gold Silver Rates Today : मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:38 बजे तक MCX पर सोना आज 0.79% और चांदी 0.93% चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

इस खबर में हम आपको आपके शहर में चल रहे सोने और चांदी की कीमतें भी बताएंगे लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए की एमसीएक्स पर आज गोल्ड और सिल्वर का क्या रेट है?

MCX पर आज क्या है सोने और चांदी का भाव?

MCX पर सुबह 10:38 बजे तक 05 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 686 रुपये चढ़कर 87614 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

वहीं 05 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी की कीमत 825 रुपये चढ़कर 89073 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज खबर लिखे जाने तक सोने की न्यूनतम कीमत 87353 रुपये प्रति 10 ग्राम थी तो वहीं अधिकतम कीमत 87676 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी की न्यूनतम कीमत 88799 रुपये प्रति किलोग्राम और अधिकतम कीमत 89267 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की कीमत?

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,391 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,05,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।



मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,397 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 96,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।



दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,543 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 97,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।



पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,439 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 97,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।



कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,395 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 97,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।



विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,405 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।



चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,552 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 96,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।



केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,415 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,06,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।