पर्सनल फाइनेंसGold, Silver Price Today: थम गई रफ्तार! आज इतना सस्ता हुआ सोना - जानिए आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold, Silver Price Today: थम गई रफ्तार! आज इतना सस्ता हुआ सोना - जानिए आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : अगर आप आज सोने या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या हो सोने और चांदी की कीमत?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 2, 2025 11:18 IST
Gold, Silver Price Today, 2 april 2025

Gold Silver Rates Today : सोने में मंगलवार को रही जबरदस्त तेजी के बाद आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की चमक फीकी पड़ी है। हालांकि चांदी के तेवर अभी भी गर्म है। ऐसे में अगर आप आज सोने या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या हो सोने और चांदी की कीमत?

MCX पर क्या चल रहा है भाव?

MCX पर सुबह 10:50 बजे तक के डेटा के मुताबिक 05 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 40 रुपये गिरकर 90835 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 05 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी की कीमत 289 रुपये चढ़कर 99750 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

खबर लिखे जाने तक आज एमसीएक्स पर सोने की न्यूनतम कीमत 90754 रुपये प्रति 10 ग्राम थी तो वहीं अधिकतम कीमत 91232 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी की न्यूनतम कीमत 99666 रुपये प्रति किलोग्राम और अधिकतम कीमत 100002 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की कीमत?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,871 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,877 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,023 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,08,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,919 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,08,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,875 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,09,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,885 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,032 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,895 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 2, 2025