सोना (Gold) हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। आम जनता के साथ दिग्गज निवेशक भी गोल्ड में निवेश करना पसंद करते हैं। गोल्ड केवल निवेश का ही नहीं, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। महंगाई (Inflation), युद्ध या फिर किसी भी आर्थिक संकट के समय गोल्ड देश की इकोनॉमी को संभालता है। पूरे दुनिया के सभी देशों के पास अपने गोल्ड रिजर्व (Gold Reserve) होता है।

हम आपको नीचे दुनिया के टॉप-10 गोल्ड रिजर्व करने वाले देशों के बारे में बताएंगे।

अमेरिका (USA)

अमेरिका विश्व में सबसे मजबूत और विकसित देश है। इसके अलावा इसके पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर का विश्व भर में डंका भजता है साथ ही गोल्ड रिजर्व में भी अमेरिका सबसे आगे है। वर्तमान में अमेरिका के पास 8,133.46 टन गोल्ड है, जिसकी कीमक करीब 6.09 बिलियन डॉलर है। अमेरिका अपना यह गोल्ड फोर्ट नॉक्स और अन्य सरकारी तिजोरियों में रखता है।

जर्मनी

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। ऐसे में देश की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए जर्मनी ने गोल्ड रिजर्व की धीरे-धीरे बढ़ाया। अभी जर्मनी के पास करीब 2.51 बिलियन डॉलर का 3,351.53 टन गोल्ड रिजर्व है। आज जर्मनी के दुनिया का दूसरी सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। जर्मनी अपना गोल्ड बुंडेसबैंक (Bundesbank) की तिजोरियों में रखती है।

इटली

इस लिस्ट में इटली तीसरे नंबर पर आती है। इटली यूरोप व्यापार का मु्ख्य केंद्र है। इटली ने बहुत पहले ही सोने की वैल्यू को समझ लिया था,इस वजह से यहां कि अर्थव्यवस्था स्थिर है। वर्तमान में इटली के पास 2,451.84 टन का गोल्ड रिजर्व है, इसकी वैल्यू करीब 1.82 बिलियन डॉलर है। इटली अपेन गोल्ड रिजर्व को बैंक ऑफ इटली में सिक्योर रखता है।

फ्रांस

लिस्ट में चौथे नंबर पर फ्रांस है। फ्रांस दुनिया के मुख्य आर्थिक शक्तियों में से एक है। यह देश हमेशा अपने गोल्ड रिजर्व को सबसे उच्चतम स्तर पर बनाने की कोशिश करता है। अभी फ्रांस के पास 2,436.97 टन का गोल्ड रिजर्व है जो बैंक ऑफ फ्रांस रखा है।

रूस

यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सोने की खरीद को तेज कर दिया। अभी रूस के पास 2,335.85 टन गोल्ड है। यह गोल्ड रूसी केंद्रीय बैंक में रखा गया है।

चीन

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है। अभी चीन डॉलर की निर्भरता को कम करने के लिए तेजी से सोना खरीद रही है। वर्तमान में चीन के पास $1.69 बिलियन का 2,264.32 टन गोल्ड है। यह गोल्ड पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना में रखा गया है।

जापान

जापान दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके पास भी सोने का बड़ा भंडार है। अभी जापान का गोल्ड रिजर्व 845.97 टन है।

भारत

भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर है। यहां सोना सिर्फ वित्तीय संपत्ति नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भारत में 840.76 टन का गोल्ड रिजर्व है, इसकी वैल्यू $630 मिलियन है। भारत का गोल्ड रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रखा गया है।

नीदरलैंड्स

नीदरलैंड्स ने भी अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए बड़ा गोल्ड रिजर्व बना रखा है। नीदरलैंड्स के पास 612.45 टन का गोल्ड रिजर्व है, जिसकी वैल्यू $458 मिलियन है।

तुर्किए

तुर्किए ने हाल के वर्षों में गोल्ड भंडार को तेजी से बढ़ाया है। तुर्की के पास 438 मिलियन डॉलर का 584.93 टन गोल्ड है।