Dubai में नहीं इस देश में मिलता है सस्ता Gold, जानकर हैरान हो जाएंगे आप
Cheapest Gold In World: भारत में सोना की खरीद कई देशों की तुलना में ज्यादा है। फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन में गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। कई लोगों को लगता है कि दुनिया में सबसे सस्ता सोना दुबई में मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि दुनिया के किस देश में सस्ता सोना मिलता है।
भारत में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। फेस्टिव सीजन से लेकर शादी के मौसम में सोनी की डिमांड बढ़ जाती है। अन्य देशों की तुलना में भारत में सोने की खपत ज्यादा होती है। अगर आप किसी से पूछें कि दुनिया के किस शहर में सस्ता सोना (Cheapest Gold Price) मिलता है तो अक्सर लोग दुबई कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में सबसे सस्ता सोना भारत के पड़ोसी देश में मिल रहा है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि दुनिया के किस देश में सस्ता सोना मिल रहा है और आज सोने की कीमत क्या है?
यहां मिलता है सस्ता सोना
भारत के पड़ोसी देश भूटान (Bhutan) में सस्ता सोना मिलता है। यहां दुनिया में सबसे सस्ता सोना मिलता है। भूटान में सोने की कम कीमत होने के पीछे कई कारण हैं। इन कारणों में से मुख्य है कि यहां टैक्स-फ्री गोल्ड (Tax-Free Gold) मिलता है। इसका मतलब है कि यहां सोने की खरीद पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। भारत में सोने के साथ सिल्वर की खरीद पर टैक्स देना होता है। हालांकि, आपको बता दें कि भूटान से गोल्ड लाने की एक लिमिट है। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाते हैं को आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।
कम है भूटान करेंसी की वैल्यू
भूटान में सोने की कम कीमत के पीछे उसके करेंसी की वैल्यू भी है। भूटान की करेंसी भूटानी नगुलत्र (Bhutanese Ngultrum-BTN) है। इसकी वैल्यू भारतीय करेंसी की तुलना में काफी कम है। वर्तमान में 1 BTN की कीमत 1 रुपये है। इसमें उतार-चढ़ाव जारी है।
कितनी है भूटान में सोने की कीमत (Gold Price In Bhutan)
Goldpriceindia.com के अनुसार आज भूटान में 24 कैरेट गोल्ड के 10 ग्राम की कीमत 26,878.10 BTN थी। इस हिसाब से भारतीय करेंसी में यह केवल 26,878.10 रुपया है। IBJA की वेबसाइट के अनुसार आज भारत में 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 77126 रुपये है।