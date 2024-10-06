scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंससीनियर सिटिजन्स के लिए बेस्ट FD, इतना शानदार ब्याज, वाह !

सीनियर सिटिजन्स के लिए बेस्ट FD, इतना शानदार ब्याज, वाह !

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक: 18 माह के लिए 8.50% तक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक: 444 दिनों के लिए 9.00% तक। नॉर्थईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक: 546 से 1111 दिनों के लिए 9.50%। सूर्योदय लघु वित्त बैंक: 2-3 वर्षों के लिए 9.10%।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 6, 2024 19:43 IST
Liquid Plus Fixed Deposit provides higher returns, offering better yields than traditional short-term investments.
Liquid Plus Fixed Deposit provides higher returns, offering better yields than traditional short-term investments.

अक्टूबर में अगर आप एफडी कराना चाहते हैं तो सरकारी बैंक बेस्ट एफडी ऑप्शन आपको दे रहे हैं. एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सहित कई बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त 0.50% ब्याज दरों का ऑफर दे रहे हैं।

Small Finance Banks

advertisement

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरें

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक: 18 माह के लिए 8.50% तक।
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक: 444 दिनों के लिए 9.00% तक।
नॉर्थईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक: 546 से 1111 दिनों के लिए 9.50%।
सूर्योदय लघु वित्त बैंक: 2-3 वर्षों के लिए 9.10%।

Private Sector Banks

एक्सिस बैंक: 15 माह के लिए 7.75%।
एचडीएफसी बैंक: 55 माह के लिए 7.90%।
इंडसइंड बैंक: 1-2 वर्षों के लिए 8.25%।
आरबीएल बैंक: 500 दिनों के लिए 8.60%।

Public Sector Banks

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई): 444 दिनों के लिए 7.75%।
बैंक ऑफ इंडिया: 400 दिनों के लिए 7.80%।
पंजाब नेशनल बैंक: 400 दिनों के लिए 7.75%।
केनरा बैंक: 444 दिनों के लिए 7.75%।

Global Banks

ड्यूश बैंक: 1-3 वर्षों के लिए 8.00%.
एचएसबीसी बैंक: 601-699 दिनों के लिए 8.00%।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक: 1 वर्ष से 375 दिनों के लिए 8.00%।

सावधि जमा स्थिरता और अनुमानित रिटर्न प्रदान करते हैं, जो उन्हें सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है। वरिष्ठ नागरिकों को उच्च दरों और कर छूट का लाभ मिलता है, कई बैंक प्रतिस्पर्धी विकल्प प्रदान करते हैं। इन दरों के बारे में जानकारी रखकर, वरिष्ठ नागरिक अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।

(स्रोत: Paisabazaar.com, 1 अक्टूबर 2024 तक की दरें, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के जमाकर्ता)

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 6, 2024