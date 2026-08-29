FD Rates August 2026: DCB Bank से Indian Bank तक- जानिए एफडी पर कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज

अगस्त 2026 में कई बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। कुछ खास अवधि वाली FD में निवेशकों को बेहतर ब्याज मिल रहा है। दिए गए बैंकों में DCB Bank सबसे ज्यादा 7.50 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है। वहीं Indian Bank, Federal Bank और Union Bank of India की भी कुछ खास अवधि वाली FD हैं।

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DCB Bank दे रहा 7.50 प्रतिशत तक ब्याज

DCB Bank की कुछ खास अवधि वाली FD पर सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 7.50 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। यह दर 24 से 25 महीने, 34 से 35 महीने और 60 से 61 महीने की अवधि पर है।

वरिष्ठ नागरिकों को चुनिंदा अवधि पर 8.05 प्रतिशत तक ब्याज मिल सकता है। इसलिए FD करवाते समय सिर्फ ब्याज दर नहीं, बल्कि उसकी सही अवधि भी देखना जरूरी है।

Indian Bank की 555 दिन वाली FD

Indian Bank की 555 दिन वाली खास FD पर सामान्य ग्राहकों को 6.65 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। यह उन लोगों के लिए विकल्प हो सकता है जो अपना पैसा कई साल के लिए जमा नहीं करना चाहते।

वरिष्ठ नागरिकों को इस FD पर 7.15 प्रतिशत तक ब्याज मिल सकता है।

Federal Bank की 48 महीने की FD

Federal Bank की 48 महीने की FD पर सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 6.70 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 7.20 प्रतिशत तक है।यह ब्याज DCB Bank की अधिकतम 7.50 प्रतिशत दर से कम है। निवेशक अपनी जरूरत और निवेश की अवधि के हिसाब से FD का विकल्प चुन सकते हैं।

Union Bank में खास अवधि वाली FD

Union Bank of India की callable FD पर अधिकतम 6.55 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। कुछ non-callable FD पर इससे ज्यादा ब्याज मिलता है। बैंक 400 दिन, 444 दिन और 555 दिन की खास अवधि वाली FD भी दे रहा है। इन पर अलग-अलग ब्याज दरें हैं।

FD करवाने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह callable है या non-callable। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाला जा सकता है या नहीं और इसके लिए क्या शर्तें हैं।

FD पर 5 लाख रुपये तक का बीमा

FD में पैसा लगाते समय जमा बीमा को भी देखना चाहिए। DICGC के नियमों के तहत पात्र बैंक में एक जमाकर्ता को एक बैंक में मूलधन और ब्याज मिलाकर 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है।

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एक ही बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और FD जैसी जमा को आम तौर पर 5 लाख रुपये की बीमा सीमा के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। अलग-अलग बैंकों में रखी जमा पर बीमा अलग-अलग लागू होता है।

FD चुनते समय क्या देखें

अगस्त 2026 में FD की तुलना करते समय केवल ब्याज दर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। निवेशकों को FD की अवधि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिलने वाला अतिरिक्त ब्याज, callable या non-callable होने की स्थिति और जमा बीमा को भी देखना चाहिए।

