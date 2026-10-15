अभी FD कराएं या दिसंबर तक इंतजार करें? ज्यादा ब्याज पाने के लिए एक्सपर्ट ने बताई रणनीति

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ऐसे में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वाले लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अभी लंबी अवधि की FD करानी चाहिए या फिर ब्याज दरें और बढ़ने का इंतजार करना बेहतर होगा।

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स (Optima Money Managers) के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मथपाल ने कहा कि निवेशकों को फिलहाल लंबी अवधि की FD कराने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आने वाले महीनों में ब्याज दरें और बढ़ती हैं, तो अभी पैसा लॉक करने वाले निवेशक ज्यादा रिटर्न पाने का मौका गंवा सकते हैं।

लंबी अवधि की FD कराने का सही समय कब?

पंकज मथपाल के मुताबिक, लंबी अवधि की FD कराने का सबसे अच्छा समय वह होता है, जब ब्याज दरें अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी हों और आगे इनमें गिरावट की संभावना दिखाई दे रही हो।

उन्होंने कहा कि जब आपको लगे कि अब ब्याज दरें नीचे आना शुरू हो सकती हैं, तब मौजूदा ऊंची दरों पर पैसा लॉक करना बेहतर फैसला हो सकता है।

फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। अगर दिसंबर या उसके बाद RBI फिर से दरें बढ़ाता है, तो बैंकों की FD पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ सकता है। ऐसे में पहले से लंबी अवधि की FD करा चुके निवेशकों को नई दरों का फायदा नहीं मिलेगा।

अभी 3 से 6 महीने की FD क्यों बेहतर?

पंकज मथपाल ने निवेशकों को फिलहाल छोटी अवधि की FD कराने की सलाह दी है। उनके मुताबिक, इस समय तीन महीने या छह महीने की FD कराना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है।

इसका फायदा यह होगा कि निवेशकों का पैसा लंबे समय तक एक ही ब्याज दर पर लॉक नहीं रहेगा। अगर आने वाले महीनों में बैंक FD की ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो निवेशक अपनी छोटी अवधि की FD मैच्योर होने के बाद नई दरों पर दोबारा निवेश कर सकेंगे।

सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर निवेश का फैसला न करें

पंकज मथपाल ने यह भी साफ किया कि FD पर ज्यादा ब्याज मिलना निवेश का पूरा आधार नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि निवेशकों को ब्याज दरें बढ़ने के कारण एसेट एलोकेशन के सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए। इसका मतलब है कि अपनी पूरी बचत केवल FD में लगाने के बजाय अलग-अलग एसेट क्लास में संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

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ब्याज दरों में बदलाव का असर इक्विटी, डेट और दूसरे निवेश विकल्पों पर अलग-अलग तरीके से पड़ता है। इसलिए निवेश का फैसला अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

FD निवेशकों के लिए क्या है एक्सपर्ट की सलाह?

पंकज मथपाल की सलाह का सीधा मतलब है कि फिलहाल निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए। पूरी रकम एक साथ लंबी अवधि की FD में लगाने के बजाय छोटी अवधि के विकल्प चुनना बेहतर हो सकता है।

जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने और दरों के नीचे आने के संकेत मिलने लगें, तब लंबी अवधि के लिए पैसा लॉक करने पर विचार किया जा सकता है।