Jio Recharge Plan: फिर महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज! आकाश अंबानी ने दिए टैरिफ बढ़ाने के संकेत, बदलेगा डेटा का सिस्टम?

रिलायंस जियो (Reliance Jio) के ग्राहकों के लिए आने वाले समय में रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं। कंपनी ने संकेत दिया है कि टेलीकॉम टैरिफ में अभी और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। हालांकि, जियो अब सिर्फ इंटरनेट डेटा के हिसाब से पैसे लेने के बजाय ग्राहकों को मिलने वाली अलग-अलग सेवाओं के आधार पर कीमत तय करना चाहती है। जियो प्लेटफॉर्म्स के प्रस्तावित IPO से पहले निवेशकों के साथ बातचीत में आकाश अंबानी ने कंपनी की भविष्य की रणनीति के बारे में बताया। advertisement

क्या Jio के रिचार्ज प्लान फिर होंगे महंगे?

आकाश अंबानी ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ बढ़ाने की अभी गुंजाइश है। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि कीमतें कब और कितनी बढ़ेंगी।

टैरिफ बढ़ने से टेलीकॉम कंपनियों की कमाई बढ़ सकती है। लेकिन जियो की योजना केवल रिचार्ज महंगा करके कमाई बढ़ाने की नहीं है। कंपनी ग्राहकों को ज्यादा डिजिटल सेवाएं देकर उनसे होने वाली कमाई बढ़ाना चाहती है।

प्रति GB डेटा की कीमत से आगे बढ़ेगी Jio

आकाश अंबानी के मुताबिक, जियो अब सिर्फ प्रति GB डेटा की कीमत के आधार पर दूसरी कंपनियों से मुकाबला नहीं करना चाहती।

कंपनी की योजना मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ होम ब्रॉडबैंड, डिजिटल ऐप्स और बिजनेस से जुड़ी सेवाओं का विस्तार करने की है। इसका मतलब है कि भविष्य में ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं और उनकी उपयोगिता के आधार पर प्लान की कीमत तय करने पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है।

सस्ते डेटा से डिजिटल सेवाओं तक का सफर

जियो ने 2016 में भारतीय टेलीकॉम बाजार में कदम रखा था। उस समय मोबाइल इंटरनेट महंगा था और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी सीमित थी।

जियो ने सस्ते डेटा और बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब कंपनी इसी नेटवर्क के जरिए नई डिजिटल सेवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है।

5G के बाद अब 6G पर नजर

जियो भविष्य की तकनीक पर भी काम कर रही है। आकाश अंबानी के मुताबिक, कंपनी की नजर 6G पर है। जियो चाहती है कि नई तकनीक को इस तरह विकसित किया जाए कि उसे पूरी तरह नया नेटवर्क लगाने के बजाय सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए शुरू किया जा सके।

इसके अलावा, कंपनी होम ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार करना चाहती है।

कुल मिलाकर, जियो की रणनीति अब सिर्फ सस्ता इंटरनेट देने तक सीमित नहीं है। कंपनी बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ज्यादा सेवाएं देकर अपनी कमाई और कारोबार बढ़ाने की तैयारी में है।