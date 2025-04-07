PF से पैसे निकालने में नो झंझट, अब इन डॉक्यूमेंट्स की नहीं पड़ेगी जरूरत

EPFO आए दिन अपनी सर्विस को आसान करने के लिए नए फीचर्स लाता है। इन नए फीचर्स के जरिये पीएफ धारक को अकाउंट मैंटेन करने और ईपीएफओ की सुविधा का लाभ उठाने में आसानी होती है। अगर आपके पास भी पीएफ अकाउंट () है तो यह खबर आपके लिए है।

advertisement

अब आप पीएप से आसानी से निकासी कर सकते हैं। दरअसल, हाल ही में ईपीएफओ ने जानकारी दी है कि अब पीएफ से पैसे निकालने के लिए कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसकी मतलब है कि यूजर्स आसानी से पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।

पीएफ विड्रॉल के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस (PF Withdrawal Process)

स्टेप 1: सबसे पहले ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ ) पर जाकर यूजरआईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।

स्टेप 2: अब Online Services के ऑप्शन में जाकर ड्रॉप-डाउन लिस्ट में Form (फॉर्म -31,19 और 10C) में से कोई फॉर्म सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके वेरिफाई करना होगा।

स्टेप 4: अकाउंट वेरिफाई करवाने के बाद आपको नेक्सट पेज में जाकर फॉर्म 31 सेलेक्ट करना है।

स्टेप 5: अब अकाउंट से जितना अमाउंट निकालना है वो डालें और बाकी डिटेल्स भरें।

स्टेप 6: इसके बाद सभी डिटेल्स को वेरिफाई करने के लिए ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी डालकर सबमिट करें।

जल्द UPI से भी निकाल पाएंगे पैसे

ईपीएफओ जल्द ही अपने यूजर्स को UPI से पीएफ विड्रॉल करने की सुविधा देगी। माना जा रहा है कि यह सुविधा इस साल मई-जून में शुरू हो जाएगी। इसमें यूजर्स को डेबिट कार्ड (Debit Card) की ईपीएओ कार्ड (EPFO Card) दिया जाएगा, जिसके जरिये वह पैसे निकाल पाएंगे।

इस कार्ड के जरिये यूजर्स एटीएम (ATM ) में जाकर पीएफ अकाउंट से पैेसे निकाल पाएंगे। वहीं, UPI से पैसे निकालने के लिए यूजर्स को अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा।