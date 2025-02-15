EPFO: PF में कितना बढ़ेगा ब्याज दर और किस दिन होगा एलान? यहां जानें हर बात

EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की प्रोविडेंड फंड (PF) काफी पॉपुलर है। इस स्कीम में निवेशकों को शानदार रिटर्न मिलता है और यह रिटायरमेंट के बाद काफी मददगार साबित होता है। पीएफ पर सरकार उच्च ब्याज दर देती है। इसके ब्याज दर में हर साल संशोधन होता है। पीएफधारक नए पीएफ इंटरेस्ट रेट (PF Interest Rate) का इंतजार कर रहे हैं जिसका एलान जल्द हो सकता है।

advertisement

इस दिन होगी बोर्ड मीटिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी 2025 को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाईजेशन की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के साथ बैठक होगी। इस बैठक में ब्याज दर के अलावा कई चीजों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बार ब्याज दर को 8 फीसदी से बढ़ाकर 8.25 फीसदी रखा जा सकता है।

ब्याज दर को लेकर ईपीएफओ पहले प्रस्ताव पेश करती है। इस प्रस्ताव पर सीबीटी और वित्त मंत्रालय से मंजूरी ली जाती है। इसके बाद ब्याज दर के हिसाब से ग्राहक के अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है।

ईपीएफओ मेंबर्स में शानदार तेजी (EPFO Member)

चालू वित्त वर्ष में ईपीएफओ मेंबर्स की संख्या में शानदार बढ़त हुई है। इसके साथ ईपीएफओ के डेटा के अनुसार वि्त्त वर्ष 2024-25 में 50 मिलियन से ज्यादा क्लेम सेटलमेंट किये हैं।

कैसे चेक करें पीएफ बैलेंस (How to Check PF Balance)

पीएफ बैलेंस चेक करने की कई सुविधाएं हैं। पीएफधारक ईपीएफओ पोर्टल पर मौजूद ई-पासबुक (https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/login), उमंग ऐप (Umang App) के माध्यम से पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। उमंग ऐप और पीएफ पोर्टल से पासबुक चेक करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

इसके अलावा 9966044425 पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देने से भी बैलेंस चेक किया जा सकता है। इसके साथ EPFOHO UAN टाइप करके 7738299899 नंबर पर मैसेज के माध्यम से भी पीएफ अकाउंट (PF Account) के बैलेंस चेक कर सकते हैं।

