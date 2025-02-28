EPFO मेंबर को लग सकता है झटका, PF Interest Rate पर आज आएगा फैसला

PF Interest Rate: ईपीएफओ स्कीम के ब्याज दर को लेकर आज कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में ब्याज दर के साथ कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। हालांकि, ईपीएफओ मेंबर का फोकस ब्याज दर पर रहेगा। माना जा रहा है कि इस बार ब्याज दर में कटौती का फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो करोड़ों ईपीएफओ मेंबर्स को झटका लग सकता है।

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य निधि (PF) पर मौजूदा ब्याज 8.25 फीसदी को कम करने की संभावना ज्यादा है। पीएफ के ब्याज दर को लेकर EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की आज बैठक करेगी।

कितना कम हो सकता है ब्‍याज?

रिपोर्ट के मुताबिक, न्यू इंटरेस्ट रेट वर्तमान ब्याज दर के करीब रह सकता है। पीएफ इंटरेस्ट में बहुत कम कटौती की जा सकती है। हालांकि, थोड़ी सी कटौती के बाद मेंबर्स के बड़ा झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि ब्याज दर को 8 फीसदी से 8.2 फीसदी के करीब रखा जा सकता है। रिपोर्ट्स मे ंबताया गया कि बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है और यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है।

अभी कितना है ब्याज दर

EPFO की 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ को 2.26 लाख करोड़ रुपये का योगदान मिला। यह सालाना आधार पर 6.54% की बढ़ोतरी है। पिछले वित्त वर्ष तक में ईपीएफओ में टोटल 15.29 लाख करोड़ रुपये इन्वेस्ट हुए थे। वहीं, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPFO ने 8.25% की ब्याज दर देने की घोषणा की थी। यह फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के ब्याज दर 8.15% से थोड़ा ज्‍यादा है।

ब्याज दर में क्यों होगी कटौती

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पिछले ,सप्ताह EPFO की इनकम और एक्सपेंडिचर प्रोफाइल को लेकर बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएफ ब्याज दर में कटौती करने की सिफारिश की गई थी। बॉन्ड-यील्ड में आई गिरावट के कारण ब्याज दर को कम करने की सिफारिश की गई।