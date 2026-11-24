रिटायरमेंट के बाद हर महीने खर्च चलाने के लिए नियमित इनकम होना बेहद जरूरी है। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की नई सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) स्कीम कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। EPFO ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने PF खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में ले सकेंगे। खास बात यह है कि खाते में बची हुई रकम पर ब्याज भी मिलता रहेगा।

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केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस योजना के फायदे बताए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नियमित इनकम का विकल्प देना है।

क्या है EPFO की SWP स्कीम?

सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें कर्मचारी अपने PF खाते में जमा पैसे को एकमुश्त निकालने के बजाय तय अंतराल पर निकाल सकेंगे। इससे रिटायरमेंट के बाद रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में मदद मिल सकती है। साथ ही खाते में बची हुई रकम पर ब्याज भी मिलता रहेगा।

EPFO की SWP स्कीम के ये हैं 6 बड़े फायदे

1. अपनी सुविधा के हिसाब से निकाल सकेंगे पैसा

इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार पैसे निकालने का अंतराल तय कर सकेंगे। हर महीने, तीन महीने या छह महीने में PF की रकम निकालने का विकल्प मिलेगा।

2. बची हुई रकम पर मिलता रहेगा ब्याज

SWP स्कीम का बड़ा फायदा यह है कि PF खाते में जो पैसा बचा रहेगा, उस पर ब्याज मिलता रहेगा। यानी कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालने के साथ बची हुई रकम पर रिटर्न का फायदा भी ले सकेंगे।

3. PF की पूरी रकम पर बना रहेगा अधिकार

कर्मचारियों का अपने PF खाते में बची हुई पूरी रकम पर अधिकार बना रहेगा। वे अपनी आर्थिक जरूरतों के अनुसार किस्तों में पैसे निकाल सकेंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

4. रिटायरमेंट के बाद मिलेगा आर्थिक सहारा

नौकरी से रिटायर होने के बाद नियमित खर्चों को पूरा करना कई लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। ऐसे में SWP के जरिए मिलने वाली रकम आर्थिक सहारा दे सकती है। इससे कर्मचारियों को अपने खर्च संभालने में मदद मिलेगी।

5. परिवार और नॉमिनी को भी मिलेगा फायदा

अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को खाते में बची रकम एक साथ या किस्तों में लेने का विकल्प मिल सकता है। इससे परिवार को आर्थिक मदद मिल सकेगी।

6. योजना चुनना अनिवार्य नहीं होगा

SWP स्कीम पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। यानी कर्मचारी अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार इस सुविधा को चुन सकेंगे। किसी भी कर्मचारी के लिए इसे अपनाना अनिवार्य नहीं होगा।

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रिटायर्ड कर्मचारियों को कैसे मिलेगी राहत?

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अपनी पूरी PF बचत एक साथ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपनी जरूरत के अनुसार नियमित अंतराल पर पैसे निकालकर खर्च पूरे कर सकेंगे। साथ ही खाते में बची रकम पर ब्याज का फायदा भी मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत को बेहतर तरीके से संभालने और आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिल सकती है।