EPFO Rule: EPF पासबुक में ज्यादा पैसा लेकिन मिलता कम? जानिए असली वजह

अगर आप जॉब पर्सन हैं और हर महीने अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा EPF (Employees’ Provident Fund) में कटता है, तो आपने एक बार जरूर यह सोचा होगा कि पासबुक में दिख रहा बैलेंस और निकासी के समय मिलने वाली रकम में फर्क क्यों होता है?

यह एक आम परेशानी है, और इसकी कई वजहें होती हैं। हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि EPF Withdrawal Rules क्या हैं, किन कारणों से पैसे कम मिलते हैं, और आप कैसे इस परेशानी से बच सकते हैं।

advertisement

EPF क्या है और क्यों जरूरी है?

EPF या कर्मचारी भविष्य निधि एक तरह की सेविंग स्कीम है जो खासकर रिटायरमेंट के बाद के समय के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी देती है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। यह राशि हर महीने बढ़ती जाती है और ब्याज के साथ जमा होती रहती है।

पासबुक में ज्यादा और हाथ में कम पैसे क्यों?

जब आप EPF Passbook चेक करते हैं, तो उसमें कुल बैलेंस अक्सर ज्यादा दिखता है। लेकिन जब आप पैसा निकालने जाते हैं, तो कई बार यह राशि कम मिलती है। इसकी कई वजह होती है।

अगर आपने 5 साल से कम नौकरी की है और EPF से पैसा निकालते हैं, तो उस पर TDS (Tax Deducted at Source) कटता है। आपको बता दें कि ₹50,000 से कम निकालने पर कोई TDS नहीं लगता है। अगर आपका PAN कार्ड अपडेट है, तो 10% TDS कटता है। वहीं, अगर PAN नहीं है, तो यह 34.608% तक हो सकता है।

उदाहरण के तौर पर अगर आपने ₹1,00,000 निकालने की रिक्वेस्ट की और PAN कार्ड है, तो आपको ₹90,000 ही मिलेंगे। ₹10,000 टैक्स में कट जाएंगे।

आपकी सैलरी से जो PF कटता है, उसका एक हिस्सा EPS (Employee Pension Scheme) में जाता है। यह पैसा आपको तभी मिलता है जब आप 10 साल की सेवा पूरी करते हैं। इसलिए पासबुक में EPS वाला हिस्सा भी जुड़ा रहता है लेकिन वो आपको हाथ में नहीं मिलता। इसके अलावा कई बार तकनीकी कारणों से पासबुक में पूरा बैलेंस अपडेट नहीं होता है।

अगर आपने Form 19, 10C या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं भरे हैं, या बैंक डिटेल गड़बड़ है, तो आपके withdrawal में परेशानी आ सकती है। बता दें कि अगर आप नौकरी में हैं, तो आप PF पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं।

अपनाएं ये टिप्स (EPF Withdrawal Tips)

हमेशा कोशिश करें कि आप 5 साल से पहले पैसा न निकालें, वरना टैक्स कटेगा। इसके अलावा अपने PAN और Aadhaar जरूर लिंक रखें। वहीं, समय-समय पर पासबुक अपडेट रखें। कभी भी जल्दबाजी में निकासी न करें और निकासी के वक्त सही फॉर्म भरें।