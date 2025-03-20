scorecardresearch
EPFO: बिना बैंक जाए PF से ही मिल जाएगा लोन - आसान तरीका

EPFO: बिना बैंक जाए PF से ही मिल जाएगा लोन - आसान तरीका

PF Loan: पीएफ में केवल रिटायरमेंट के लिए फंड की जमा नहीं होता। बल्कि आपाति के समय आप इस फंड से लोन भी ले सकते हैं। हम आपको आर्टिकल में पीएफ लोन से जुड़े नियम और आवेदन के प्रोसेस के बारे में बताएंगे।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 20, 2025 11:08 IST
PF Loan Process

महंगाई के इस दौर में हर किसी को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोन (Loan) लेना पड़ता है। चाहे घर खरीदना हो या कार, लोन लेना आजकल आम बात हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों के अलावा EPFO (Employees Provident Fund Organisation) से भी लोन लिया जा सकता है?

क्या होता है पीएफ? (What is PF)

हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ के रूप में काटा जाता है, जो उनके पीएफ अकाउंट में जमा होता है। ये पैसा रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षा कवच का काम करता है। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत हो, तो आप इस फंड से लोन भी ले सकते हैं।

कौन ले सकता है पीएफ से लोन? (PF Loan Eligibilty)

अगर आप पीएफ से लोन लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना होगा।

  • आपके पास एक्टिव UAN (Universal Account Number) होना चाहिए।
     
  • आप EPFO के सदस्य होने चाहिए।
     
  • पैसा निकालने के लिए जरूरी योग्यता पूरी करनी होगी।
     
  • लोन की राशि लिमिट के अंदर ही होनी चाहिए।
     

कितने पैसे निकाल सकते हैं? (PF Loan Limit)

EPFO से आप अपने पीएफ अकाउंट का 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। इसे ही पीएफ लोन (PF Loan) कहा जाता है। आप कुछ खास स्थितियों में यह पैसा निकाल सकते हैं। नीचे दिए गए स्थितियों में पैसा निकाला जा सकता है-

  • मेडिकल इमरजेंसी
     
  • घर खरीदने या बनाने के लिए
     
  • बच्चे की शादी या हायर एजुकेशन के लिए
     

कैसे करें अप्लाई? (PF Loan Apply Online Process)

स्टेप 1: अगर आप PF लोन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

स्टेप 2: EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 3: UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।

स्टेप 4: अब Online Services में जाकर Claim (Form-31, 19, 10C) ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और बैंक अकाउंट डिटेल भरें।

स्टेप 6: इसके बाद पैसे निकालने का कारण सिलेक्ट करें।

स्टेप 7: सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।

स्टेप 8: OTP वेरीफाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा।

आपको बता दें कि एप्लीकेशन सबमिट होने के 7 से 10 दिन के भीतर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
 

Priyanka Kumari
Mar 20, 2025