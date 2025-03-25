India में खत्म होगा Google Tax, क्या है Trump कनेक्शन और इसका असर?

India ने ऑनलाइन विज्ञापन सर्विस (Online Advertisement Services) पर लगाए गए 6% Equalisation Levy, जिसे 'Google Tax' के नाम से भी जाना जाता है, को 1 अप्रैल से हटाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि यह कदम US के राष्ट्रपति Donald Trump के दबाव में लिया गया है। ट्रंप ने US टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने वाले देशों पर 2 अप्रैल से रिटैलिएटरी टैरिफ (Retaliatory Tariff) लगाने की धमकी दी है।

क्या है Equalisation Levy की हिस्ट्री?

India ने पहली बार 2016 में ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म्स पर Equalisation Levy लागू किया था। 2020 में इसे बढ़ाकर उन सभी ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी लागू कर दिया गया, जिनका India में कोई फिजिकल ऑफिस नहीं था और जो Indian कंपनियों से सालाना 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस करती थीं। हालांकि, पिछले साल अगस्त में इसे हटाने का फैसला लिया गया था, जब US के साथ एक Global Tax Deal पर सहमति बनी थी।

Trump Effect और Trade Deal

India और US के बीच ट्रेड एग्रीमेंट (India US Trade Agreement) चल रहा है, जिसमें Reciprocal Tariffs से बचने की कोशिश कर रहा है। Equalisation Levy हटाने का यह फैसला इसी बातचीत का हिस्सा माना जा रहा है।

एक्सपर्ट के मुताबिक Equalisation Levy की वजह से US को India पर 'नॉन-टैरिफ टैक्स बैरियर' का आरोप लगाने का मौका मिला। Deloitte India के पार्टनर Anil Talreja का मानना है कि यह कदम टैक्सपेयर्स और बिजनेस कम्युनिटी को राहत देने के लिए उठाया गया है।

Offshore Funds के लिए राहत

Finance Bill 2025 में Offshore Fund Managers के लिए भी राहत दी गई है। Section 9A के तहत 'indirectly' शब्द को हटा दिया गया है, जिससे फंड मैनेजर्स को India में शिफ्ट होने में आसानी होगी। माना जा रहा है कि यह फैसला न सिर्फ US के साथ Trade Talks को आसान बनाएगा, बल्कि Global Tech Companies के साथ भी India के रिलेशन को मजबूत करेगा।

