EPFO e-Passbook: EPFO पोर्टल पर e-Passbook नहीं दिख रही है? ये तरीके आपको फटाफट देंगे बैलेंस की जानकारी!

EPFO e-Passbook: EPFO पोर्टल पर e-Passbook नहीं दिख रही है? ये तरीके आपको फटाफट देंगे बैलेंस की जानकारी!

EPFO के सदस्यों को कुछ दिनों से सर्वर डाउन का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण, सदस्य e-Passbook देख नहीं पा रहे हैं। EPFO की टीम इस समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है और EPFO के तरफ से समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया गया है।

New Delhi,UPDATED: Apr 28, 2023 14:14 IST
EPFO के सदस्यों को कुछ दिनों से सर्वर डाउन का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण, सदस्य e-Passbook देख नहीं पा रहे हैं। ईपीएफओ की टीम इस समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है और ईपीएफओ के तरफ से समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया गया है। 

अब लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर पोर्टल पर ई-पासबुक सेक्शन सेवा डाउन होती है तो सदस्य अपने खाते का बैलेंस कैसे चेक करें? 

कुछ दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं जैसे UMANG ऐप और मिस्ड कॉल का उपयोग कर सकते हैं। UMANG ऐप को डाउनलोड करें, 'EPFO' सर्च करें, 'View Passbook' क्लिक करें, UAN नंबर, OTP दर्ज करें और ई-पासबुक डाउनलोड करें। 

इसके अलावा आप एक मिस्ड कॉल देकर आप अपने खाते का बैलेंस जान सकते हैं।

EPFO के साथ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मिस्ड कॉल देकर भी आप अकाउंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना बस इतना होगा कि अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस नंबर 9966044425 पर एक मिस्ड कॉल करनी होगी। इन दोनों विकल्पों का उपयोग करके आप अपनी ई-पासबुक से संबंधित जानकारी जैसे बैलेंस, लास्ट Withdrawal, लास्ट Deposit कब किया है ये भी जान सकते हैं।

Apr 28, 2023