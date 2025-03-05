PAN Card बनवाना हुआ आसान, सिर्फ 10 मिनट में मिलेगा E-Pan

अब आपको नया पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने के लिए लंबा-चौड़ा फॉर्म भरने और हफ्ते भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंस्टेंट ई-पैन (Instant e-PAN) सुविधा लॉन्च की है। इसे आप बिल्कुल फ्री (Free PAN Card Apply Online) में सिर्फ 10 मिनट में अपना पैन कार्ड ऑनलाइन पा सकते हैं।

इंस्टेंट PAN कार्ड की सुविधा (Instant PAN Card Facility)

इस नई सर्विस के तहत आपको बस अपना आधार नंबर (Aadhaar Number for PAN) डालना होगा, जिसके बाद आपके आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP (Aadhaar OTP Verification) आएगा। इसे वेरिफाई करने के बाद, आपका ई-केवाईसी (e-KYC Process for PAN) प्रोसेस पूरा हो जाएगा। फिर आपको तुरंत PDF फॉर्मेट (Download PAN in PDF) में PAN नंबर जारी कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें, तो सिर्फ ₹50 खर्च करके इस e-PAN का लैमिनेटेड फिजिकल कॉपी (Laminated PAN Card Reprint) भी पा सकते हैं।

कैसे करें इंस्टेंट PAN कार्ड के लिए आवेदन? (How to Apply for Instant PAN Card?)

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax e-Filing Portal) पर जाएं।



अब "Instant PAN through Aadhaar" सेक्शन पर क्लिक करें।



इसके बाद "Get New PAN" ऑप्शन सेलेक्ट करें।



अब आधार नंबर (Aadhaar Linked PAN Apply) और कैप्चा कोड (Captcha for PAN Application) डालें।



इसके बाद आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP (Verify Aadhaar OTP for PAN) को वेरीफाई करें।



ई-केवाईसी (e-KYC for PAN) पूरी होने के बाद आपको तुरंत नया PAN नंबर (Instant PAN Allotment) अलॉट कर दिया जाएगा।



ई-पैन के लिए "Check Status/Download PAN" सेक्शन में जाकर आप अपना PAN PDF फॉर्मेट में डाउनलोड (Download e-PAN PDF) कर सकते हैं।

PAN बनवाने के लिए जरूरी शर्तें (Eligibility for Instant PAN)

यह सर्विस केवल पहली बार PAN बनवाने वालों (New PAN Applicants Only) के लिए मौजूद है। अगर आपके पास पैन-कार्ड है तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। ई-पैन के लिए आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक (Aadhaar Mobile Linking for PAN) होना चाहिए। आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ DD-MM-YYYY फॉर्मेट (Date of Birth Format for PAN) में होना चाहिए। बता दें कि माइनर के ई-पैन (Minors Not Eligible for PAN) के लिए उपलब्ध नहीं है।