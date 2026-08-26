दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा! शुरू हुई लक्ष्मी योजना, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये

दिल्ली की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन से पहले बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को महिलाओं के लिए शुरू की गई लक्ष्मी योजना का अप्रूवल पत्र दिया। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक इस योजना के लिए 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं का भी जिक्र किया।

महिलाओं के लिए सरकार की बड़ी पहल



मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना मातृ वंदन योजना और ड्रोन दीदी योजना जैसी योजनाओं का उदाहरण दिया।

उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार सिर्फ बातें करती थी लेकिन काम नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करती है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली सरकार दिल्ली पर भारी कर्ज छोड़ गई थी और उसे चुकाने में उनकी सरकार का पूरा एक साल लग गया। इसी वजह से पिछले साल यह योजना शुरू नहीं हो सकी।

हर महीने कैसे मिलेंगे 2500 रुपये?



दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार यह रकम दो तरीकों से उपलब्ध कराएगी।

पहले विकल्प में 1500 रुपये महिलाओं के RD या FD खाते में जमा किए जाएंगे और 1000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC वॉलेट में दिए जाएंगे।

दूसरे विकल्प में महिला पूरी 2500 रुपये की रकम अपने RD या FD खाते में ले सकती हैं। इन खातों में जमा रकम 31 जुलाई 2029 तक लॉक इन रहेगी और तीन साल बाद ब्याज के साथ वापस दी जाएगी।

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ



सरकार ने योजना के लिए पात्रता नियमों के साथ यह भी साफ किया है कि किन महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा।

अगर किसी परिवार में तीन से ज्यादा बच्चे हैं तो उस परिवार की महिला योजना के दायरे में नहीं आएगी। इसके अलावा जिस परिवार के पास चार पहिया वाहन है उसे भी लाभ नहीं मिलेगा।

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जिन महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है उन्हें भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनकी सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से ज्यादा है उन्हें भी बाहर रखा गया है।

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इन परिवारों को भी नहीं मिलेगा फायदा



अगर महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य GST या इनकम टैक्स भरता है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं सरकारी नौकरी करने वाली या रिटायर हो चुकी महिलाओं को भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

लक्ष्मी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देना है।