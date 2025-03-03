DA Hike: करोड़ों कर्मचारियों-पेंशनर्स की नजर 5 मार्च को, इस दिन होगा बड़ा एलान

DA Hike Update: केंद्र कर्मचारियों के लिए 5 मार्च 2025 बड़ी तारीख है। इस दिन कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में महंगाई भत्ते से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से सरकार ने होली से पहले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में हुई बढ़ोतरी का एलान किया था। ऐसे में अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार 5 मार्च 2025 को DA Hike से जुड़ा एलान कर सकती है।

advertisement

साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता

बता दें कि साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। साल में पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में डीए बढ़ता है। हालांकि, डीए बढ़ोतरी का एलान बाद में होता है। अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान मार्च में होता तब भी अप्रैल की सैलरी में कर्मचारी को जनवरी से मार्च तक का एरियर मिलता है। इस बार 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत महंगाभ भत्ता बढ़ाया जाएगा।

कितना बढ़ेगा डीए?

माना जा रहा है कि इस बार डीए में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये होगी उनकी सैलरी में 540 से 720 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

कैसे कैलकुलेट होता है महंगाई भत्ता?

जिन कर्मचारियों की सैलरी 30,000 रुपये है तो उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होगी। अभी डीए बेसिक सैलरी का 50 फीसदी यानी 9,000 रुपये मिल रहा है। अगर 5 मार्च को डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो डीए बढ़कर 9,540 रुपये हो जाएगा। इसी तरह 4 फीसदी डीए बढ़ जाने पर डीए 9,720 रुपये हो जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा

महंगाई भत्ते में इजाफा होने के बाद एक करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को लाभ होगा। डीए बढ़ जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी के साथ पेंशनर्स के पेंशन में भी इजाफा होगा।

