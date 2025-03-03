scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसBusiness Idea: तिजोरीभर कमाई के लिए आज ही शुरू करें ये बिजनेस! सिर्फ ₹10,000 लगेंगे, बाजार में है खूब डिमांड

Business Idea: तिजोरीभर कमाई के लिए आज ही शुरू करें ये बिजनेस! सिर्फ ₹10,000 लगेंगे, बाजार में है खूब डिमांड

Business Idea: अगर आप ज्यादा निवेश किये बिना अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको नीचे एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसमें आपको केवल 10,000 रुपये का निवेश करना होगा।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 3, 2025 12:54 IST

हर कोई खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है पर मोटी इन्वेस्टमेंट और रिस्क न उठाने के कारण वह बिजनेस शुरू नहीं करते हैं। हम आपको नीचे एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसकी डिमांड मार्केट में काफी है। यह बिजनेस घरेलू महिलाएं भी शुरू कर सकती हैं। वैसे बता दें कि वर्तमान में कई महिलाओं ने यह बिजनेस कर रही हैं और उन्हें काफा फायदा भी हो रहा है। इन बिजनेस को आप घर बैठे भी शुरू कर सकते हैं। 

advertisement

हैरान करने वाली बात है कि इस बिजनेस में कम से कम 10,000 रुपये का निवेश करना होता है। हम आचार और पापड़ के बिजनेस की बात कर रहे हैं। इस बिजनेस को घर पर शुरू किया जा सकता है और अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या थोक मार्केट में बेचा जा सकता है। 

शुरू करें आचार का बिजनेस 

भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग आचार खाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप 10,000 रुपये के निवेश के साथ आचार का बिजनेस शुरू करते हैं तो मंथली 30,000 रुपये तक कमा सकते हैं। वहीं सालाना लाखों रुपये कमा सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको ज्यादा मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने पास के मार्केट में आचार को बेच सकते हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आचार की बिक्री कर सकते हैं। 

पापड़ का बिजनेस भी है शानदार

भारतीय अपने खाने के साथ पापड़ खाना पसंद करते हैं। भारत में पापड़ की डिमांड काफी ज्यादा है। आप भी पापड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस घर पर शुरू किया जा सकता है। हालांकि, इस बिजनेस के लिए लंबी जगह चाहिए होती है। अगर आपकी छत लंबी-चौड़ी है तो सोने पर सुहागा वरना आपको पापड़ सुखाने के लिए कोई जगह किराए पर लेनी होगी। 

पापड़ को भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। आप आराम से 50,000 रुपये का निवेश करके यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में 40-50 फीसदी का मुनाफा हासिल किया जा सकता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 3, 2025