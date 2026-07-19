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Newsपर्सनल फाइनेंसAC का बिल हो सकता है कम, जानें 1.5 टन AC के लिए कौन-सा सोलर सिस्टम रहेगा सही

AC का बिल हो सकता है कम, जानें 1.5 टन AC के लिए कौन-सा सोलर सिस्टम रहेगा सही

अगर हर महीने बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, तो सोलर सिस्टम लगवाना अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके घर के लिए कितने KW का सोलर सिस्टम सही रहेगा। सही चुनाव करने से बिजली के बिल में लंबे समय तक अच्छी बचत हो सकती है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 19, 2026 16:00 IST
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In Short

  • 1.5 टन AC चलाने के लिए 3 KW का सोलर सिस्टम काफी हो सकता है।
  • अगर हर महीने करीब 600 यूनिट बिजली खर्च होती है, तो 5 KW का सोलर सिस्टम बेहतर रहेगा।
  • सोलर सिस्टम पर लगा खर्च 4 से 6 साल में निकल सकता है और पैनल 25 साल तक चल सकते हैं।

Solar System for Home: गर्मी के दिनों में AC ज्यादा चलता है, तो बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि आजकल भारत में बहुत से लोग अपने घर पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। अगर सही क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाए, तो बिजली का बिल बहुत कम या पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। इसलिए सोलर सिस्टम लगवाने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से सही क्षमता चुनना जरूरी है।

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1.5 टन AC के लिए कितना सोलर सिस्टम चाहिए?

अगर आपके घर में 1.5 टन का AC है और आप बिजली का बिल नहीं देना चाहते, तो कम से कम 3 किलोवाट (KW) का ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। यह सिस्टम हर दिन करीब 12 से 15 यूनिट बिजली बनाता है। इतनी बिजली एक 1.5 टन AC, पंखों और घर के कुछ जरूरी सामान को चलाने के लिए काफी मानी जाती है।

ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड में क्या फर्क है?

3 KW का ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम नेट मीटरिंग की मदद से जितनी बिजली बनती है और जितनी इस्तेमाल होती है, उसका हिसाब रखता है। इससे बिजली का बिल खत्म हो सकता है।

वहीं, 5 KW का ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम बिजली को बैटरी में जमा करता है। इससे शाम या रात में, और बिजली जाने पर भी घर में बिजली मिलती रहती है। लेकिन इसे लगवाने में शुरुआत में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं।

अपने घर के लिए सही सोलर सिस्टम कैसे चुनें?

सबसे पहले अपना बिजली का बिल देखें। उस महीने की बिजली की खपत देखें, जब सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल हुई हो। अगर हर महीने 300 से 400 यूनिट बिजली खर्च होती है, तो 3 KW का सोलर सिस्टम आपके लिए ठीक हो सकता है।

अगर हर महीने 600 यूनिट तक बिजली खर्च होती है, तो 5 KW का सोलर सिस्टम लगवाना बेहतर रहेगा। यह हर महीने करीब 600 से 700 यूनिट बिजली बना सकता है।

कौन-सा सिस्टम किसके लिए सही है?

अगर आपके घर में सिर्फ AC और पंखे चलते हैं, तो 3 KW का ऑन-ग्रिड सिस्टम बिजली का बिल कम या खत्म करने के लिए काफी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बिजली जाने पर भी घर में बिजली मिलती रहे, तो 5 KW का ऑफ-ग्रिड सिस्टम बेहतर रहेगा। हालांकि, इसे लगवाने में ज्यादा खर्च आता है।

आगे चलकर होगी अच्छी बचत

सोलर सिस्टम लगवाने में शुरुआत में ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन बिजली के बिल में होने वाली बचत से इसकी लागत आमतौर पर 4 से 6 साल में निकल जाती है। इसके बाद, सोलर पैनल करीब 25 साल तक काम करते हैं, जिससे लंबे समय तक अच्छी बचत की जा सकती है।

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 19, 2026